La Eurocámara fija su posición sobre el "Brexit" y elude nombrar a Gibraltar

La Eurocámara aprobó ayer su documento de exigencias para la negociación del "Brexit" y dejó fuera del mismo a Gibraltar, en la línea que defiende España y apoyaban los grandes eurogrupos. No salió adelante ninguna de las tres enmiendas que pedían nombrar a Gibraltar, interpuestas por tres eurodiputados británicos, una laborista, un conservador y un euroescéptico, y a las que se querían sumar los nacionalistas catalanes y vascos. Con todo, y aunque no aparece en la resolución final, Gibraltar centró parte del debate. En la resolución de la Eurocámara, aprobada por 516 votos a favor, 133 en contra y 50 abstenciones, se establece que el acuerdo del "Brexit" deberá también aclarar el estatuto legal de los británicos en la UE y viceversa.



Igualmente, los eurodiputados reclamaron aclarar las nuevas fronteras exteriores de la UE y un trato especial para Irlanda del Norte, de forma que no se torpedee el proceso de paz con más inestabilidad. También se reclama que el Reino Unido sea quien pague los costes del "divorcio", una factura, que Bruselas estima en unos 60.000 millones, sobre la que mostraron sus disconformidades el eurodiputado del UKIP Nigel Farage y el negociador de la UE para el "Brexit", Michel Barnier.