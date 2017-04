Se casa con el médico que le atendió cuando su exnovio le asestó 32 puñaladas

Cameron Hill fue uno de los primeros paramédicos que atendió a Melissa Dohme cuando fue apuñalada por su exnovio. El suceso ocurrió en 2012, cuando la víctima fue citada por su agresor, quien le asestó 32 puñaladas. Un año después del ataque, Melissa quedó con Cameron y comenzaron su relación.

Según afirma la CNN, Cameron propuso matrimonio a Melissa durante un partido de béisbol en 2015. Este mes de marzo se ha celebrado el enlace, acompañados por familia, amigos y algunos de los médicos que acudieron en ayuda de Melissa. "Creo ha sido el destino el que nos ha unido", afirmó Melissa a la cadena.

Melissa ha aprovechado para lanzar un mensaje a las mujeres que sufren malos tratos: "Mi mensaje no quiero que quede escondido en el silencio€ Si usted está siendo abusada, debe saber que no está sola, y no es su culpa". También animó a las víctimas a acudir al centro local de violencia machista más cercano para saber cómo terminar con una relación de abusos.