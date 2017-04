Fillon defiende un pacto con Rusia para combatir el "totalitarismo islámico"

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, es partidario de buscar un acuerdo con Rusia para dar seguridad a Europa en la lucha con lo que llama "el totalitarismo islámico".



Rusia "es un país peligroso" y su régimen "no es idéntico a nuestras democracias occidentales", pero hacer de él un adversario "no es inteligente" porque, "por ahora, la principal amenaza para Europa no es Rusia, sino el extremismo islámico", dice Fillon, quien, según los sondeos, no pasará a la segunda vuelta del 7 de mayo.



El ex primer ministro no se privó de criticar al presidente de EE UU, Donald Trump, y la política estadounidense en Oriente Medio. Todo lo cual no debe conducir a replantearse la implicación francesa en la OTAN, pero sí evidencia que hace falta "una alianza europea de defensa" y elevar el gasto hasta el 2% del PIB.