Rehenes del "Brexit"

La plataforma Eurocitizens, que reúne a británicos residentes en España, considera que es un día triste porque la mayoría no pudieron votar sobre el Brexit y ahora se sienten "rehenes" y "capital" en las negociaciones, con un futuro "incierto" en el que sus derechos europeos pueden expirar.



Eurocitizens ha expresado así su opinión sobre el Brexit en el día en el que el Consejo Europeo ha invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio a las negociaciones para la salida del país de la Unión Europea (UE).



Para la plataforma, creada hace seis meses por ciudadanos británicos que viven, trabajan y estudian en España y que están preocupados por su futuro y el de los españoles que residen en el Reino Unido, hoy[ayer] es "un día triste, especialmente porque la mayoría de nuestros miembros no pudieron votar en el referéndum por llevar más de quince años fuera del país".



Considera que su futuro es "incierto" porque no saben qué pasará con sus "trabajos, estudios, pensiones, cobertura sanitaria y, en algunos casos dramáticos, nuestras familias".



"Nos hemos convertido en rehenes, en capital para utilizar como palanca en las negociaciones según un ministro del Brexit. Y si el gobierno británico sale de la UE sin acuerdo, como amenaza Theresa May (la primera ministra británica), todos nuestros derechos europeos se extinguirán de golpe", explica el comunicado.



Recuerda que May ha prometido garantizar los derechos de los europeos en el Reino Unido, y así los derechos de los británicos en Europa, pero en las reuniones que esta plataforma ha mantenido con dos ministerios británicos no han conseguido respuestas.



En su opinión "las personas deben de ser lo más importante" en las próximas negociaciones entre la Comisión Europea y el Ejecutivo británico.



Según los datos recabados por Eurocitizens, España es el destino número uno para los británicos que viven fuera del Reino Unido y actualmente hay 308.821 británicos con residencia permanente en España, y 110.373 tienen viviendas en propiedad en nuestro país.