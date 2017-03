Donald Trump declara la guerra al ala más conservadora de su partido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con hacer campaña contra los congresistas ultraconservadores del Freedom Caucus (Caucus de la Libertad) con vistas a las elecciones legislativas de 2018 si ese grupo no apoya su agenda.



La oposición del Freedom Caucus a una propuesta de ley apoyada por Trump y el liderazgo republicano en el Congreso para eliminar y reemplazar "Obamacare", la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, obligó la semana pasada a suspender una votación sobre esa medida programada en la Cámara de Representantes.



Trump sufrió así su primer revés legislativo desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.



En su cuenta personal de la red social Twitter, Trump alertó de que el Freedom Caucus "dañará toda la agenda republicana" si no se une "rápido" a defender las prioridades del partido y de la Casa Blanca.



"¡Debemos luchar contra ellos, y los demócratas, en 2018!", advirtió a continuación sobre los miembros del Freedom Caucus con vistas a las elecciones legislativas del próximo año.





The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!