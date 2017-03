May da hasta Semana Santa para un acuerdo de Gobierno o suspenderá la autonomía

El Gobierno británico de la conservadora Theresa May concedió ayer a los partidos norirlandeses un plazo extra -hasta Semana Santa, o sea hasta mediados de abril- para que alcancen un acuerdo sobre un Ejecutivo de poder compartido y aseguró que podría suspender la autonomía o convocar nuevas elecciones si no se alcanza un pacto entre los unionistas del DUP y los republicanos del Sinn Fein, los dos partidos que más escaños obtuvieron en las elecciones del 2-M. El ultimátum de Londres se produjo la víspera de que May invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa y ponga en marcha el Brexit. La invocación se hará mediante una carta que el embajador británico entregará hoy en Bruselas al presidente Donald Tusk. En Edimburgo, el Parlamento escocés, que se opone al Brexit, aprobó una moción que da al Gobierno autónomo de Sturgeon un mandato para negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia.