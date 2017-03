Investigan un naufragio masivo en el Mediterráneo

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó hoy que 146 personas pueden haber muerto en un naufragio ocurrido en las últimas horas en el Mediterráneo, según ha informado un superviviente rescatado.



"Llevado ayer a (la isla italiana de) Lampedusa un joven gambiano socorrido en el mar, único superviviente de un naufragio que habría provocado 146 desaparecidos", afirmó hoy en la red social Twitter el portavoz de la OIM en Italia, Flavio Di Giacomo. De acuerdo con el rescatado, entre los desaparecidos hay cinco menores y varias mujeres embarazadas.





