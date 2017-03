Un detenido por un paquete y comentarios "sospechosos" frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto de EEUU, el cuerpo encargado de proteger al presidente estadounidense y su familia, arrestó hoy a un hombre que llevaba un paquete e hizo comentarios "sospechosos" cerca de la Casa Blanca.



En su cuenta oficial de Twitter, el Servicio Secreto reveló primero que estaba investigando un "paquete sospechoso", sin dar detalles más allá de que se había ordenado el cierre de algunas calles en las cercanías de la Casa Blanca.





Suspicious package near @WhiteHouse grounds cleared. All road closures related to this incident are lifted.