Al menos un muerto tras un tiroteo en el aeropuerto de Florida

Al menos una persona ha muerto y nueve han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo registrado en el aeropuerto Fort Lauderdale -Hollywood del estado de Florida, en EE UU, según fuentes policiales citadas por la cadena NBC News.



No obstante, según informan diversos medios, el número de víctimas mortales podría ser de cinco después de que un hombre armado abriese fuego en una de las terminales del aeródromo.



Según estas informaciones, una persona ha sido detenida por su presunta relación con estos hechos, que han obligado a interrumpir la actividad en el aeródromo.



"Se han realizado disparos. Todo el mundo corre", ha escrito en Twitter el exportavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer. "Todo parece en calma ahora, pero la Policía no nos deja salir, al menos en la zona en la que estoy", ha asegurado.





All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am.