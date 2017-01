Dos muertos y dos terroristas abatidos en un atentado con coche bomba en Turquía

Un policía y un portero murieron hoy al explotar un coche bomba delante del Palacio de Justicia de Esmirna, en el oeste de Turquía, a lo que siguió un tiroteo en el que dos atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, informa la agencia semipública Anadolu.



El número total de heridos no se ha concretado y oscila entre siete y once según las fuentes.



Tampoco se ha precisado si el agente y el ujier perdieron la vida por la deflagración o en el tiroteo.



Justo después de la explosión, la Policía y los supuestos responsables del atentado protagonizaron un intercambió de disparos en el que murieron dos de los presuntos terroristas, indica Anadolu.









#BREAKING Blast reported in Izmir, third most populated city in Turkey. UNCONFIRMED reports say two cars exploded pic.twitter.com/SusbslBGce