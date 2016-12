Los secuestradores del avión de Malta se entregan

Dos libios armados secuestraron hoy un avión de la compañía Afriqiyah Airwais con 117 personas a bordo e hicieron que aterrizara en la capital de Malta, La Valetta, donde tras horas de negociación, acabaron liberando a las personas y entregándose.



El primer ministro maltés, Joseph Muscat, repasó en una rueda de prensa la evolución de esta "crisis", que comenzó cuando se notificó el desvío de un avión que había partido de la ciudad meridional libia de Sabha con destino a Trípoli, a orillas del Mediterráneo.



La aeronave, un Airbus A320, aterrizó a las 11.34 horas locales (10.34 GMT) en el aeropuerto internacional de La Valetta y permaneció durante horas sobre la pista, mientras los secuestradores retenían a los pasajeros y negociaban con las autoridades.



Ruta del avión hasta que se desvía



Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T „ Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23 de diciembre de 2016

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. „ Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

A bordo se encontraban 111 pasajeros, entre ellos 82 hombres -dos de ellos los secuestradores-, 28 mujeres y un niño y además había seis miembros de la tripulación, no siete como se había anunciado en un primer momento, aclaró Muscat en su comparecencia.antes de comenzar cualquier tipo de negociación, ya que reclamaron la entrada de dos negociadores malteses en el avión, una petición que fue rechazada. "Los secuestradores lo pensaron y posteriormente aceptaron", explicó Muscat.De esa manera, los pasajeros fueron saliendo de la aeronave en grupos, poco a poco y con aparente tranquilidad, tal y como pudo verse en la retransmisión de la televisión pública maltesa. Después de los viajeros empezaron a salir de la aeronave los miembros de la tripulación.En torno a las 15.40 horas locales (14.40 GMT),, que los esperaban a los pies del avión para esposarlos y posteriormente ponerlos bajo custodia para un interrogatorio.Muscat, que informó sobre la situación mediante Twitter, anunció la liberación de la aeronave con un tuit: "Los últimos miembros del pasaje están abandonando la nave junto a los secuestradores", avanzó el primer ministro.Y agregó inmediatamente después:El primer ministro informó de que los dos secuestradores contaban con una granada de mano y dos pistolas -que luego se comprobó que eran falsas- y de que varios militares armados accedieron a la nave para hacer un registro.Además señaló que los pasajeros, una vez que sean interrogados en las próximas horas, volverán a Libia en otro vuelo de la misma compañía, Afriqiyah Airwais. Por últimoMuscat subrayó que no tiene constancia de que los dos secuestradores quisieran con esta acción solicitar asilo en el país insular, tal y como han avanzado algunos medios.De hecho, aún no está claro el objetivo del secuestro, tal y como apuntan medios como "Malta Today", que informa de que los secuestradores erany provienen de la ciudad de Sabha.El mismo diario identifica a uno de los secuestradores como Mousa Saha y asegura que ambos forman parte de un grupo político denominado "Al-Fateh al-Gadida".Una de las tesis que barajan los medios malteses es quepor su vinculación con la represión que siguió al levantamiento popular armado en febrero de 2011, que desembocó en la caída del régimen "gadafista" en octubre de ese mismo año.Tal y como pudo verse en la televisión, uno de los secuestrados llegó incluso a abandonar la nave unos instantes y exhibir desde la puerta delantera una bandera verde, la misma que utilizaban como enseña los seguidores del dictador, depuesto en 2011.Durante las negociaciones,