May planea activar el 'Brexit' sin el apoyo del Parlamento británico

Theresa May.

Theresa May. EFE

La primera ministra británica, Theresa May, no celebrará una votación en el Parlamento sobre el Brexit antes de iniciar formalmente la salida de Reino Unido de la UE, según informa este sábado el 'Daily Telegraph', sin especificar su fuentes.

May no ofrecerá a los detractores de la salida la oportunidad de bloquearla y ha consultado a abogados que afirman que tiene las competencias para invocar la salida sin una votación parlamentaria, según afirma el diario conservador. Una mayoría de 650 parlamentarios se han declarado a favor de la permanencia dentro de la UE.

Los detractores mantienen que dado que el referéndum sobre la UE no es legalmente vinculante, los diputados elegidos deberían revisar el voto antes de que comenzara el proceso.

Reino Unido votó a favor de salir de la UE el pasado 23 de junio, pero May ha dicho que no invocará el Artículo 50, que inicia formalmente el proceso de divorcio de dos años del bloque, antes de finales de año para dar tiempo a preparar la estrategia de salida. Por el momento la oficina de la primera ministra no se ha pronunciado sobre esta información.

Altos cargos del opositor Partido Laborista han sugerido que la cuestión sea sometida a una votación en el Parlamento o incluso a un segundo referéndum y un bufete de abogados ha presentado un recurso legal.