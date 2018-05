Alves, baja en el Mundial por lesión, confía en disputar la edición de 2022

Horas después de confirmarse que no podrá disputar el Mundial de Rusia por lesión, el lateral brasileño del PSG Dani Alves escribió un emotivo texto en el que pidió que nadie llore por él y reiteró su confianza en su selección como una de las favoritas.

"Creo que este equipo puede ganar la copa. Tenemos el talento y las estrellas y, lo más importante, tenemos un maestro. (El seleccionador) Tite ha conseguido crear un ambiente increíble", aseguró en el artículo que publica este sábado la revista The Players' Tribune.

"He jugado en la selección brasileña durante 12 años y esta es la conexión más fuerte que tuvimos en la organización, en la estructura, en las ideas, en todo", añadió.

En el texto titulado "De mi alma", el zaguero de 35 años cuenta sus sensaciones en las intensas horas que siguieron a la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla que sufrió el martes en la final de la Copa de Francia.

Aunque el diagnóstico solo se confirmó el viernes, Alves tuvo claro desde el principio que el Mundial había acabado para él antes de empezar.

"Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Supe a partir del momento en que caí en el césped que no iba a conseguir estar en el avión para la Copa del Mundo", escribió.

"He vivido mis sueños"



Pese a su certeza, el carismático lateral trató de unirse a las celebraciones de sus compañeros para no transmitirles emociones negativas. Reconoce que lloró una vez solo, pero no quiere más lágrimas.

"No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños. Dani Alves no va a la Copa del Mundo de Rusia, ¡pero es un tipo tremendamente feliz!", explicó.

Y, pese a su edad, piensa seguir peleando. "Quien sabe si cuando se acerque la Copa del Mundo de 2022, todavía voy a estar luchando por un espacio en el equipo. Mi cuerpo estará con 39 años, pero mi espíritu habrá cumplido solo 17", lanzó.

Pilar fundamental de esta 'Seleçao', la noticia de la lesión de Alves cayó como una bomba en los planes de Tite, quien debe buscarle un sustituto antes de anunciar la lista de convocados este lunes.

Con su baja, Brasil pierde no solo a uno de sus jugadores con mayor experiencia sino también un líder de gran influencia en el vestuario y sobre su amigo y compañero del PSG Neymar, quien este domingo volverá a entrenarse con balón tras más de dos meses de baja.