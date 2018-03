Seis mensajes en una botella que la marea dejó en Galicia

"Esta carta la escribo con el objetivo de que este océano creciente y frío (...) me dé la fuerza para poder cumplir todos los deseos que tengo". Así comienza el mensaje que una joven gallega o asturiana -la carta no lo aclara del todo- lanzó al mar dentro de una botella de cristal y cerrada con un tapón de corcho y cinta adhesiva que acabó llegando por los caprichos de las corrientes marítimas hasta el litoral de las islas Malveiras, pertenecientes al archipiélago de Cortegada (Vilagarcía).

