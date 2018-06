Iberconsa "amarra" la compra de su primera fábrica en España en pleno proceso de venta

Ibérica de Congelados (Iberconsa) alcanzará este año los 400 millones de euros de facturación, según consta en el primer documento elaborado por Nomura y la auditora E&Y de cara a "establecer una valoración razonada de la compañía" antes de la desinversión del fondo Portobello. Se trata de un teaser, un informe preliminar y confidencial en el que no se establece ningún precio pero que confirma la expansión del grupo vigués. Tal y como consta en el mismo, la compañía ha acordado ya la compra de su primera factoría de procesado en España, aunque la transacción está "sujeta" a cuestiones formales y de índole legal. Ya con Portobello de socio principal la firma había tanteado a Fandicosta y preguntado por la "situación" de la antigua planta de Freiremar en Bouzas, aunque entonces no prosperó ninguna de ambas opciones (Frigalsa, integrada en el grupo, pasó a ocupar las instalaciones frigoríficas).

De alcanzar el volumen de ingresos previsto supondría un aumento de las ventas de más de un 20%, ya que el grupo -ya con los resultados integrados de la argentina Pesquera Santa Cruz- cerró 2017 con 325 millones de facturación y 106.000 toneladas comercializadas. En cuanto al Ebitda, éste superará previsiblemente los 70 millones de euros. Es una cifra ligeramente inferior a la alcanzada por Nueva Pescanova el año pasado, aunque la multinacional de Chapela ingresa más del doble. El teaser, remitido ya a fondos de inversión y compañías del sector, destaca que las ventas se han multiplicado por tres desde el año 2011, y el Ebitda es siete veces superior. Las operaciones de crecimiento orgánico e inorgánico emprendidas por Iberconsa desde diciembre de 2015 -cuando Portobello pagó 30 millones por el 55% del capital- han erigido a la firma que dirige Alberto Freire al segundo puesto de la industria nacional. Figura ya también entre las 80 mayores multinacionales del mundo, cerca de Blumar (Chile) y por encima de la ecuatoriana Expalsa.

A día de hoy -y así lo destaca el informe- Iberconsa es líder global en merluza congelada a bordo y en langostino austral. Su principal brazo productor está en Argentina, donde cuenta con 22 buques (reemplazará en los próximos días al malogrado Urabain por el API VII, renovado en Freire Shipyard) y dos factorías de procesado. Es un caladero que ambicionan tanto en la industria española como la asiática, pero la pesquera ha querido blindar todo su negocio antes de escuchar a potenciales compradores. "Solo se avanzará en aquellas alternativas que preserven la integridad del grupo en su perímetro actual", explicó Freire a FARO.

Eso incluye a las compañías de Namibia (nueve barcos) y Sudáfrica (once), donde suma capturas por más de 35.000 toneladas y dos factorías más de elaboración. El documento no expone ningún plan para la red de venta minorista del grupo, Hiperxel, cuya desinversión había anticipado Portobello, aunque no como un proyecto a corto plazo. El objetivo de Iberconsa pasa por elevar el valor añadido de los productos y penetrar más en el segmento retail, además de potenciar su marca y expandirse en mercados como el norteamericano o el japonés. El teaser tampoco esboza fechas para la salida del fondo del accionariado ni para la incorporación de un arrastrero de 68 metros, cuyo diseño ha elaborado ya la oficina técnica viguesa F. Carceller.