La firma que busca perforar el caladero gallego de Namibia gana la primera "batalla" judicial

La minera que pretende extraer fosfato del fondo marino de Namibia ha ganado la primera batalla judicial que tiene en el país para llevar a cabo su actividad. La Corte Suprema de Windhoek (la capital) ha dado la razón a la empresa Namibia Marine Phosphate (NMP o Namphos) frente al Gobierno africano sobre la licencia medioambiental que le fue retirada en 2016 solo dos meses después de concederla, con lo que ha dado un paso de gigante para poder taladrar el caladero en le que faenan unos 40 buques de sociedades mixtas de empresas gallegas como Pescanova, Iberconsa, Mascato, Marfrío o Corvima, entre otras empresas de menor tamaño. La segunda guerra judicial que tiene pendiente la NMP es precisamente contra la industria pesquera del país, previsto para el 4 de julio.

El proceso se remonta a 2011, año en que la minera propiedad del multimillonario omaní Mohammed Al Barwani obtuvo la licencia para desarrollar el llamado Project Sandpipe, con el pretendían remover 2.333 kilómetros cuadrados al suroeste de Walvis Bay. En punto muerto en 2013 por una moratoria frente a la presión social ejercida, la mina volvió a la vida con la licencia medioambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre 2016. De nuevo, la opinión pública se levantó contra el proyecto y el activista local Michael Gaweseb presentó una apelación a esta licencia. El ministro del ramo, Pohamba Shifeta, decidió llevar a cabo una audiencia a finales de aquel mes, pero no se presentó nadie de NMP, lo que tuvo como resultado que finalmente se le retirara la licencia.

Desde la minera aseguraron que no se les dio aviso de que la audiencia tendría lugar y según relata el medio The Namibian, el juez Shafimana Ueitele entiende que el ministro habría incumplido con "su deber de escuchar imparcialmente tanto a NMP como a Gaweseb" y que no dio a la firma "una oportunidad justa para corregir o contradecir declaraciones perjudiciales para sus puntos de vista". De esta forma, la Corte Suprema anula la decisión de revocar la licencia medioambiental y que el ministro puede escuchar a ambas partes en una nueva audiencia. Según el mismo medio, Pohamba Shifeta todavía no ha tomado una decisión a este respecto.

Desde el sector pesquero siempre se entendió como un mal precedente que el caladero de Namibia ( el primer abastecedor de merluza para la industria gallega junto al de Argentina) se convierta en el primero en el que exista una mina de fosfato marina.