Los armadores reclaman al Gobierno que facilite la contratación de nuevo personal

Los empresarios pesqueros de la comunidad urgen soluciones para el problema al que se enfrenta la flota gallega a la hora de encontrar personal cualificado. Las asociaciones reunidas la semana pasada en el XIX Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras en Burela (Lugo) reclaman a la Administración que flexibilice el real decreto de contratación de extranjeros o que incluya la pesca en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de cara a subsanar la falta de trabajadores a bordo, que se traslada ahora de unas flotas a otras.

"Pedimos que se faciliten los procesos de contratación. Hasta el 2011, estuvo abierta la posibilidad de contratar a extranjeros, pero con la crisis se cerró para que se contratase a gente nacional", explica el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-Lugo) -una de las entidades presentes en el encuentro-, Sergio López. Sin embargo, en los últimos años, la dificultad de los empresarios para encontrar personal que cumpla los requisitos se agravó, y ahora les resulta complicado localizar trabajadores titulados y marineros.

López asegura que el Servizo Público de Emprego "no es válido" e indica que, mientras que en el último año solo el 2% de los puestos de trabajo en Galicia se generaron a través de esta herramienta, en la pesca el porcentaje fue mucho más bajo. "El sistema no es efectivo porque los trabajadores se anotan para ir al mar pero no se tiene en cuenta si tienen los cursos necesarios. Hubo casos de organizaciones que tuvieron que hacer hasta tres procesos de selección para encontrar un candidato que cumpliese con las condiciones establecidas", lamenta el gerente de la OPP-Lugo.