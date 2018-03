El cerco gallego centra sus segundas jornadas sobre el control y las sanciones

La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) celebra el próximo lunes las II Xornadas sobre a Pesca do Cerco, que en este caso estarán centradas en el control y las sanciones que afectan a este segmento de la flota de la comunidad.

Bajo el título Inspección, control e réxime sancionador na pesca do cerco, el evento tendrá lugar en la Universidade de A Coruña, reunirá a miembros de la Consellería do Mar y del Ministerio de Pesca relacionados con el ámbito de de la inspección pesquera, así como a expertos en Derecho de la propia UDC.

Entre ellos estará Teresa Molina, subdirectora general de Control e Inspección de Pesca del Ministerio, o José Álvarez, delegado provincial del Servicio de Pesca del Gobierno. La conselleira Rosa Quintana clausurará las jornadas, que se alargarán entre las 9.45 y las 14.30 horas.

La primera edición de estas jornadas tuvo lugar en marzo del año pasado y en aquel caso llevaba por título A incidencia do reparto de cotas no sector do cerco.