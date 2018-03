Rescatados los 18 tripulantes de un pesquero gallego que quedó a la deriva en Gran Sol

Los 18 tripulantes del pesquero gallego Tahume tuvieron que ser rescatados tras sufrir una avería en aguas de Gran Sol el pasado sábado. La Royal National Lifeboat Institution (RNLI) procedió al remolque del barco al puerto de Belfast cuando estaban a 2,5 millas náuticas al noreste de la Isla Mew.



Los voluntarios de la localidad de Donaghadee, en Irlanda del Norte, fueron los que salieron al rescate del pesquero, que aunque tiene bandera británica pertenece a la firma ribeirense Pesca Cruxeiras.





D´dee RNLI volunteer crew paged to a 35m fishing boat ´Tahume´ with 18 crew, it had main engine failure, 2.5nm NNE of Mew Island. Weather conditions E 5-7 & 2-3m seas.Tow line was passed secured, the decision was made to proceed to Belfast Harbour. Lifeboat back on station 0240. pic.twitter.com/q9tJ7wDUOg