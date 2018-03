El Papa ya tiene la enciclopedia 'made in Vigo' de especies pesqueras

El Papa Francisco ya tiene en su poder la mayor enciclopedia global de especies pesqueras comerciales. Y coordinada desde Vigo. La directiva de la patronal Conxemar entregó el catálogo al Sumo Pontífice en un encuentro celebrado en el Vaticano.



El presidente de la organización, José Luis Freire, le trasladó que "el trabajo es una muestra de la importancia y vitalidad de la industria transformadora de productos del mar en España" y recoge el valor de la "fructífera colaboración de décadas entre nuestro sector y los países de donde procede la materia prima que procesamos", como es el caso, entre otros, de Argentina, lugar de nacimiento del Papa.



Además, Conxemar mantuvo una reunión con la FAO, preparatoria de la cumbre anual que se celebrará en Vigo el 1 de octubre y que analizará la producción de cefalópodos, pescado blanco y crustáceos.





October may seem a long way off, but not too early for planning 2018 #Vigo World Congress with #UNFAO @FAOfish partners @ConxemarOficial. #Fisheries #Aquaculture #Spain pic.twitter.com/0frdbF37Gs