Argentina detiene a un arrastrero de Marín por faenar 800 metros dentro de sus aguas

Argentina apresó el pasado domingo al Playa Pesmar Uno, un buque con base en Marín y con 34 tripulantes (la mayoría gallegos), acusado de pescar de forma ilegal 800 metros dentro de sus aguas territoriales. El arrastrero, perteneciente a la firma Pesquerías Marinenses, fue escoltado ayer por una patrullera hasta el puerto de Comodoro Rivadavia (en Chubut), donde el capitán fue detenido para dar paso al sumario correspondiente por pesca ilegal en la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera del país. En la conversación por radio entre los guardacostas y el barco gallego, a la que ha tenido acceso FARO, Argentina acusa al buque de estar faenando en la milla 199,59, es decir, 0,41 millas dentro de las 200 que delimita su zona económica exclusiva (ZEE). El capitán, negó en aquel momento los hechos y afirmó estar trabajando en aguas internacionales, una práctica legal. El Gobierno español trabaja ya en determinar a qué altura se encontraba el barco en el momento del apresamiento.





Nuestro guardacostas Fique escolta hasta el puerto de #ComodoroRivadavia al pesquero español que fue capturado en nuestro Mar Argentino. Seguiremos trabajando para proteger nuestros recursos naturales. pic.twitter.com/C0kxU8BXZr — Prefectura Naval Arg (@PrefecturaNaval) 5 de febrero de 2018

La zona en la que fue detenido el barco está plagada estos días por cientos de embarcaciones -la mayoría de ellas asiáticas- que no pueden faenar en aguas argentinas al carecer del permiso para ello. Están en la llamada milla 201. En el intercambio de mensajes por radio con la patrullera argentina GC 27 Fique (situada en la columna de la derecha de esta página), el capitán indica que se encontraban "en la milla 200.0" y no opusieron resistencia alguna a que las autoridades embarcaran para llevar a cabo la inspección. Las autoridades, que sorprendieron al barco con las redes en el agua, encontraron en sus bodegas 320 toneladas de pescado, principalmente merluza, pota y raya.La armadora informó ayer que los 34 tripulantes prestaron "total colaboración" con la Prefectura Naval, que en las fotos difundidas ayer mostraba al Playa Pesmar Uno faenando (con las redes en el agua) bajo la mirada de los miembros de la patrullera. Escoltados hasta Comodoro Rivadavia, fondearon sobre las 17.10 horas. Al llegar, como es habitual en estos casos, el capitán es detenido y el barco retenido. Según el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Bosch, comentó que un inspector a bordo de la patrullera "verificó la carga" y también que "estaba arrastrando dentro de la ZEE".Según los datos de la herramienta Global Fishing Watch (en la que participa Google), el Playa Pesmar Uno partió el día 11 de enero de Uruguay con dirección a Malvinas. Desde la capital de las islas, Stanley, partió a finales del mes pasado con destino a aguas internacionales. En aquella zona es donde la Prefectura Naval procedió a su arresto, el número 75 que realiza sobre un buque extranjero. "Vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en las aguas para brindar seguridad y para garantizar el cumplimiento de la ley", indicó el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.La armadora explicó ayer que la situación "está en manos de los abogados" por las declaraciones del capitán sobre su posición y que viajarán al país para intentar encontrar una solución. Mientras, el consulado español en la ciudad argentina de Bahía Blanca se puso a disposición de la empresa para prestar asistencia consular cuando sea necesario.Mientras, el secretario general de Pesca español, Alberto López-Asenjo, explicó ayer tras un acto en Madrid que el Gobierno español y la autoridades argentinas están colaborando para determinar, mediante la información de situación satelital si el barco entró o no en aguas de la ZEE argentina. Según comentó, es un proceso que puede durar entre "24 y 48 horas".Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) su presidente, Javier Touza, apeló a la "presunción de inocencia" y recordó que la flota española está "absolutamente controlada" desde que sale del puerto. Por eso entiende que la clave del caso va ser "el posicionamiento satelital".