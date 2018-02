La UE sí mantendrá el laboratorio europeo de crustáceos, pero lo desvía a Dinamarca

El pasado 17 de mayo la Comisión Europea decidió suprimir el laboratorio europeo de referencia para los moluscos bivalvos. Contó con el voto favorable del Gobierno español -como desveló FARO en exclusiva- pese a la campaña de Galicia por asumir estas competencias, en manos todavía del británico Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas). Bruselas aludió entonces a "motivos presupuestarios" para la clausura de esta institución, y sus tareas de investigación serán repartidas en centros de cuatro países: España (el laboratorio de biotoxinas de Vigo), Italia, Suecia y Holanda. Además de los contaminantes de los bivalvos el Cefas tenía la categoría de laboratorio de referencia para las enfermedades de crustáceos, condición que también perderá con motivo del Brexit. Pero en este caso Bruselas ha aplicado un criterio muy distinto: éste no se cerrará, y será Dinamarca el país que albergue el nuevo centro comunitario hasta, al menos, 2023.

La decisión fue adoptada el 30 de noviembre en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, y ratificada este lunes por el Consejo Europeo. De nuevo, como ocurrió con la clausura del laboratorio de bivalvos al que aspiraba Galicia, la propuesta volvió a contar con el visto bueno del representante del Gobierno central. Así consta en las actas a las que ha tenido acceso FARO, en las que no figura ninguna salvedad de ningún Estado miembro. Será el DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab, de la Universidad Técnica de Dinamarca, el que a partir de1 1 de julio marque la pauta a nivel comunitario en materia de enfermedades de crustáceos. Esta familia animal comprende especies desde la nécora, centolla, percebe o langostino. Para preservar esta institución -que ahora se irá a Aarhus- Bruselas no ha encontrado obstáculos de índole presupuestaria.

El DTU (Instituto Veterinario Nacional) está especializado en enfermedades infecciosas graves en animales, como la fiebre aftosa, peste porcina, lengua azul o las vacas locas. También, desde 1995, es el centro de referencia en enfermedades de los peces, principalmente criados en cautividad, con gran prestigio internacional en la investigación de la Septicemia Hemorrágica Viral (VHS), que afecta a los salmónidos. Sus pesquisas sobre la familia de los crustáceos han sido, según su página web, más limitadas. "En vista de las sinergias en cuanto a pericia técnica, capacidad de laboratorio y conexión en red con los laboratorios nacionales de referencia [...] debe hacerse cargo de las tareas y las funciones de laboratorio de referencia de la UE para las enfermedades de los crustáceos", reza textualmente el acuerdo de la Comisión. Asumirá este rol a partir del 30 de junio, fecha en que el Cefas británico deje de prestar este servicio a nivel comunitario.

No consta ninguna petición de España u otro Estado de albergar este laboratorio. Eso sí, Madrid tampoco la cursó en su día para acoger el centro de referencia en moluscos bivalvos pese al interés manifiesto del Ejecutivo gallego. Más aún, como también desveló este periódico, ocultó durante meses que sabía que el laboratorio iba a desaparecer, y no lo comunicó oficialmente hasta el 2 de noviembre. Ante este escenario la Xunta no ha reprobado públicamente al Ministerio de Sanidad, que es quien nombra al representante que acude a los comités permanentes de animales, aunque sí ha puesto en valor que la "parte principal" de las competencias que tenía el Cefas para los moluscos bivalvos se traspasarán a Vigo.