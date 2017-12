Gardacostas dobla este año las incautaciones de pescado y marisco ilegal: 172 toneladas

Gardacostas de Galicia ha requisado en lo que va de año 172 toneladas de pescado y marisco obtenidas de forma ilegal. Con datos a fecha del 19 de diciembre, el servicio dependiente de la Consellería do Mar se ha incautado también de más de 22.234 útiles de pesca no autorizados (24.200 el año anterior). La zona más castigada por esta lacra es la comprendida entre Fisterra y Porto do Son, en la que los agentes se hicieron con 111.473 kilos, casi el 65% de la cantidad total.

En concreto, Gardacostas llevó a cabo 11.623 inspecciones, de las que levantaron 3.400 actas de infracción. Tras descubrir a los furtivos fueron decomisados un total de 172.058 kilos, una cantidad que según la responsable de Mar, Rosa Quintana, supone más del doble de 2016, en el que se requisaron 73 toneladas.

Tras la de la zona de A Coruña, la comprendida entre O Grove y la Ría de Pontevedra fue la segunda más afectada por el furtivismo. Allí los agentes se hicieron con el 18,2% del total, es decir, 31.341 kilos, además de 5.334 útiles.

En lo que respecta al área de actuación entre A Guardia y la Ría de Vigo, los agentes se incautaron de 8 toneladas, el 4,7%, y aprehendieron 5.682 útiles. Precisamente la semana pasada se anunciaba el decomiso de casi 600 centollas en la zona de Alcabre, tras el Museo do Mar, en una actuación llevada a cabo a principios de mes. Además, la Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo ya alertó de un repunte de la actividad furtiva, sobre todo en la zona de Redondela.

Arousa y otras zonas

En lo que respecta al resto de zonas, la de Arousa también fue muy castiga. Hasta Corrubedo, se incautaron 10.900 kilos (el 6,3%) y 4.019 útiles de pesca.

La siguen la zona de la costa lucense (con 2.149 kilos), el área de Ferrol (1.650), de Malpica a Fisterra (1.431) y de A Coruña a Malpica (1.084). En las zonas de interior de la comunidad, en controles realizados sobre todo en carreteras, la más afectada es la de A Coruña (3.365 kilos), seguida de la de Lugo (116) y Pontevedra (64). En Ourense se llevaron a cabo 56 inspecciones que resolvieron con cuatro actas de infraccción.

La titular del departamento autonómico felicitó ayer a este servicio por su trabajo "en defensa de todo el sector pesquero profesional" durante su visita al Centro de Coordinación Operativa de Gardacostas, una cuestión que, en sus palabras, es un esfuerzo del Gobierno gallego para erradicar "esta lacra de toda la sociedad".

Quintana también comprobó allí el funcionamiento del Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Camgal), permite controlar, a través de mapas dispuestos en diferentes pantallas, las corrientes de la zona y todos los barcos que circulan por las costas gallegas, sobre todo los que llevan mercancías peligrosas que pueden llegar a causar un problema de contaminación.