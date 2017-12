La Xunta ampara a Madrid y evita explicar en el pleno el fiasco del centro de bivalvos

Si la comunidad pesquera y científica aspiraba ayer a saber por qué Galicia nunca tuvo opciones de albergar el laboratorio europeo de referencia en materia de moluscos bivalvos, la esperanza le duró poco. La oportunidad se perdió en una sesión parlamentaria bronca en la que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, evitó aclarar por qué el Gobierno central ocultó durante seis meses que la institución a la que aspiraba la comunidad sería eliminada a partir de 2019. Y eso que Madrid lo supo, como destapó FARO en exclusiva, el 17 de mayo; lo ocultó al menos hasta el 2 de noviembre, y votó a favor de su supresión mientras alentaba la candidatura gallega. Pero Quintana se esforzó no en disipar las dudas sobre este proceso, sino en repeler los ataques de la oposición, en dar por bueno el reparto de competencias que se efectuarán con la desaparición del laboratorio (parte recaerá en Vigo) y en negar cualquier ocultación del Gobierno autonómico.

"No engañamos ni mentimos. Esta consellería obró de buena fe y con voluntad para reforzar la eficiencia" en materia de control sobre los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, expuso la titular de Mar. A renglón seguido justificó ese reparto de competencias, pese a que reconoció que no lo entiende. "Hace un año no teníamos nada, y ahora va para Vigo la parte más importante", añadió. Porque tras el desmembramiento del laboratorio, que ahora alberga el británico Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), la parte de clasificación de zonas de producción se trasladará al Laboratorio de Biotoxinas Marinas vigués. "El Estado logró traer a Vigo" esta competencia, defendió. Pero no hay constancia de que nunca este último centro pujara por esta tarea y, sobre todo, de que Madrid hiciera ninguna solicitud al respecto. Es más, como también desveló este periódico, la Comisión Europea aseguró por escrito no haber recibido "ninguna notificación o petición oficial de ningún Estado miembro respecto de la reubicación del laboratorio de referencia".

Pese al enfado de los diputados de la oposición, que acusaron a Quintana de no explicar por qué se ocultó entre mayo y noviembre la supresión del laboratorio, la conselleira despejó en dos frases la responsabilidad del Ministerio de Sanidad. "Queremos explicaciones y se nos darán, saber qué falló en la cadena de información", dijo, y responsabilizó al comisario de Seguridad Alimentaria Vytenis Andriukaitis (socialista, apostilló) de promover la eliminación de esta institución de control científico. Ello a pesar de que anunció que en enero se reunirá con la DG Sante (departamento comunitario de salud y seguridad alimentaria) "con buena voluntad" para que ésta reconsidere su decisión y Galicia albergue el laboratorio de referencia. "No tiramos la toalla, seguiremos trabajando".

Pero para los diputados de PSdeG, BNG y En Marea las explicaciones de Quintana fueron insuficientes. "Ya encontró un culpable", ilustró el socialista Julio Torrado en relación al comisario Andriukaitis. "Si se votó en octubre, ¿qué hacía Feijóo anunciando la candidatura del Intecmar el 24 de noviembre?", interpeló. Para el PSdeG "si no fue mentirosa fue incompetente", razón por la que exigió su dimisión. No pidieron lo mismo los otros grupos, aunque para el Bloque sí hay "responsabilidades políticas". Noa Presas (BNG) acusó a la Xunta de mentir y tachó el fiasco de "esperpento", y Carmen Santos (En Marea) acusó a Quintana de "engañar a toda la ciudadanía". Hasta la fecha, y pese a la insistencia de FARO, el Gobierno central ha eludido dar explicaciones.