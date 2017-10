Expertos descartan "por ahora" que la especie invasora hallada en Portugal afecte a Galicia

El hallazgo en Portugal de una especie exótica que amenaza la producción local de mejillón, "por ahora", no supone una amenaza para Galicia. Así lo explican los expertos consultados por este periódico, que recuerdan que la Styela plicata ya fue vista en aguas de la comunidad al llegar adherida a los buques, si bien no en las concentraciones de otros países que sufren su presencia (como México) o, sin ir más lejos, como Portugal.

Para que el animal suponga un problema para la producción mejillonera que se lleva a cabo en la comunidad tendrían que darse "grandes agregaciones" como la que se apreciaba en la foto que compartió el pasado mes el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dio la voz de alarma sobre la presencia de la especie. Según indicaba entonces, la Styela plicata tiene una "proliferación muy rápida" (de unos tres meses) y por el momento no existen "medidas mitigadoras o de erradicación", asegurando que "la medida más eficaz sigue siendo la detección precoz".

Elsa Vázquez, catedrática de Zooloxía en el departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal de la facultad de Ciencias do Mar, explica que la especie fue identificada en Galicia "hace más de 15 años). Fue en una investigación realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Cataluña, en la que se emplearon muestras extraídas de Galicia. Sin embargo, la experta indica que por el momento "no se ha extendido hasta los extremos de otros países". "No es una alarma porque de momento no supone una amenaza", comenta Vázquez.

Sobre los principales efectos que tendría la especie, la catedrática reitera que "no tiene efectos negativos sobre la salud humana", como ya lo hizo el IPMA, y apunta que es competencia de otras especies. En el caso de los mejillones, ocupan su espacio en las cuerdas y también roban el alimento que consumen los bivalvos, debilitando su producción.

Tal y como recogió FARO el pasado domingo, el IPMA informó que el hallazgo en sus aguas tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, en una instalación de producción de mejillón en la Laguna de Albufeira. Previamente había sido encontrada en el Estuario del Tajo, en el Algarve o en Peniche, con lo que por el momento se concentra en el centro y sur del país. En la foto que acompañaba al comunicado se podía observar a una mujer levantando una boya con varios ejemplares de la especie pegados.

La Styela plicata (Alexandre Lesueur, 1823) es un animal bentónico -que vive en el fondo de los ecosistemas acuáticos- que se engloba dentro del tipo de animales denominados ascidias. En el Compendio de Especies Invasoras (ISC, por sus siglas en inglés) se indica que su origen está situado en la costa este de Estados Unidos y el Caribe y es considerada toda una plaga en el Golfo de México.