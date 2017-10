La flota palangrera teme la imposición de topes de capturas para el marrajo atlántico

La reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), que también regula la pesca de especies migratorios como el pez espada o los tiburones, se plantea caliente para el sector palangrero gallego. La recomendación científica sobre el marrajo dientuso ( Isurus oxyrinchus) preocupa al sector, que entiende que está "mal planteada" y que casi con toda seguridad derivará en un techo de capturas para las flotas que faenan en el océano Atlántico.

El marrajo es una de las dos especies de tiburón -junto a la tintorera ( Prionace glauca)- que captura la flota gallega, formada por unas 120 embarcaciones. Tiene mucha importancia para los armadores, que no entienden por qué se pretende establecer un tope. "Hicieron una evaluación científica que no nos satisface", explica Edelmiro Ulloa, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que ayer estaba en Bruselas junto al resto del sector comunitario en la reunión de coordinación para el encuentro anual de la Iccat.

El último estudio realizado sobre el marrajo fue en 2012 y según el sector la especie gozaba de una buena salud tanto en el norte y un poco peor en el sur del Atlántico. "Ahora se ha dado luz verde a un informe científico que no refleja la realidad", apunta la gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), Juana Parada. Según añade Ulloa, esto es porque "se tuvieron en cuenta los datos de capturas de China o Taiwan, que prácticamente no lo pescan y que hacen transbordos en alta mar, con lo que es un modelo que no sirve". Critica que no se usaran los datos de flotas como la española o la japonesa. "Solo el sector español captura el 50% de marrajo en el Atlántico norte", explica el miembro de ARVI.

Parada añade que, sumado a una nueva metodología, la evaluación "ha arrojado unos resultados que contrastan con todas las efectuadas hasta el momento". ¿Qué va a suponer para la flota gallega? Pues que lo más seguro es que vean recortadas seriamente sus capturas a través de un total admisible de captura (TAC) para la especie.

En la actualidad los palangreros españoles capturan al año unas 1.500 toneladas de marrajo, cuyo precio medio en lonja en lo que va de año supera los 5,5 euros el kilo. De ahí que desde sector se apunte a "una intensa labor de negociación" con las demás partes contratantes de la comisión para evitar que sea tope perjudicial. "Si se pone un TAC como el que se están planteando harían daño a la flota y además se perdería el mejor reporte de datos", comenta Parada.

En contra, la flota tendrá la dura oposición de las ONG, que tras conocer la evaluación del marrajo han planteado una veda de su pesca hasta 2040.

En lo que respecta al resto de especies, en el caso de la tintorera la industria espera que se pueda plantear un tope de capturas para el Atlántico sur, como reclamaba el sector y como ya se acordó el año pasado para el norte. Mientras, las evaluaciones de pez espada, especie principal del palangre gallego, han mostrado la buena salud en todo el Atlántico.