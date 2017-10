Madrid retrasa optar al centro de bivalvos de la UE pero ya se postuló para el de fármacos

El Gobierno central no considera urgente la presentación de una candidatura para que Galicia albergue el centro europeo de referencia para el "control de las contaminaciones bacteriológicas y virales de los moluscos bivalvos". Se trata de una competencia que está ahora en manos del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), en la localidad británica de Weymouth, pero que deberá ser traspasada a otro Estado cuando Reino Unido abandone la Unión Europea. Aunque el Ejecutivo sí se ha postulado para albergar la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y Barcelona es la ciudad española aspirante, Galicia tendrá que esperar para optar a este laboratorio de bivalvos. "El Gobierno considera necesario presentar la candidatura de España una vez que el Brexit haya finalizado".

Es la respuesta textual ofrecida por escrito al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, con fecha del 2 de octubre, y contrasta con la política proactiva emprendida por la Consellería do Mar para albergar este centro de referencia comunitaria. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, apostó hace menos de un mes por una "acción conjunta" y sin localismos para "convencer a la UE" de que Galicia es el mejor emplazamiento posible para este laboratorio. En Vigo está ya el laboratorio europeo de referencia para el seguimiento de las biotoxinas marinas; en Vilagarcía, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar). De hecho, y como publicó FARO, la conselleira aseguró en julio que ya había mantenido contactos con el Ministerio de Sanidad para tramitar la petición a Bruselas. Pero, tres meses después, la respuesta de Madrid es que la presentación de la candidatura no se producirá hasta, al menos, marzo de 2019.

El Ejecutivo reconoce en la misma respuesta parlamentaria la "experiencia e importancia de Galicia en la producción de moluscos a nivel de la Unión Europea", de ahí que "puede ser una perfecta candidata para albergar este laboratorio". Pero no ofrece más motivos para dilatar la tramitación. Holanda y Francia son firmes aspirantes a albergar este centro y enarbolan su capacidad productora de ostras y el hecho de que ambas cuentan con instituciones de referencia en la UE en seguridad alimentaria. En el primer caso, está el Laboratoire de sécurité des aliments, en la localidad de Maisons-Alfort; en el segundo, el National Institute for Health and Environment, en la provincia de Utrecht.

En todo caso el know-how del Cefas (monitorización de biotoxinas, fitoplancton, contaminación en la producción de bivalvos) existe ya en el Intecmar, y Galicia es líder en la producción de mejillón, especie estrella de los bivalvos, con más del 90% de la producción de toda España y por encima de Francia e Italia. En cuanto al laboratorio de biotoxinas marinas, en Vigo y de referencia para la UE desde 2004, su cometido es la coordinación de los demás centros comunitarios para el control de las biotoxinas marinas en moluscos. En este caso depende de la Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición).