Una veintena de aseguradoras mundiales retiran el respaldo a la pesca ilegal

Una veintena de aseguradoras internacionales anunciaron ayer en la coferencia global Our Ocean, organizada por la Unión Europea en Malta, que retiran el respaldo financiero a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) y que se adhieren a una iniciativa promovida por la ONU y la ONG Oceana. Esto supone que las compañías dejarán de facilitar aseguramiento a los buques que figuren en listas negras por su participación en pesca pirata con el que cubrían el cargamento, el casco, la maquinaria y la responsabilidad marítima.

El director de Oceana en Europa, Lasse Gustavsson, solicitó al resto de aseguradoras que se unan a la iniciativa y demuestren "responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible". Según un artículo científico publicado en la revista Plos One, cada año se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado con un valor de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares (8.529 y 20.043 millones de euros).