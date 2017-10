Jornada de los pósitos gallegos sobre el furtivismo

| El "Seguimento do Plan de acción no marisqueo en Galicia 2017" continuó con una jornada ayer por parte de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, en su sede de Santiago. En ella analizaron los problemas de furtivismo y marisqueo, con la participación de Gardacostas, Erpol, Intecmar, la Consellería do Mar y las universidades de Vigo y A Coruña.