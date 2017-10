Flota del Cantábrico denuncia que buques extranjeros incumplen la norma de descartes

La flota del Cantábrico denunció que buques extranjeros incumplen la norma de los descartes y que tiran por la borda las capturas no deseadas. Según el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, los barcos nacionales tinen vídeos de pesqueros no españoles mientras realizan la "absolutamente prohibida" práctica del descarte y pretenden enviarlos a la Comisión Europea para demostrar que no se cumple la normativa. Fuentes de la Consellería do Mar, por otro lado, niegan tener conocimiento oficial de que algún grupo de marineros vaya a remitir este material audiovisual a la UE.