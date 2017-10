Bruselas abre un proceso de infracción a Portugal por pesca ilegal en NAFO

Bruselas ha puesto el punto de mira en Portugal por supuesta pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR, o IUU en inglés) en aguas de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO, por sus siglas en inglés). Pese a que el Gobierno luso ha asegurado que cumple con todas las medidas necesarias para atajar estas prácticas, la Comisión Europea (CE) ha dado dos meses al país para que responda ante estas acusaciones. En caso de tener que pasar a una segunda fase, desde Bruselas impondrán una infracción, con el envío de un dictamen fundamentado.

La situación ha sido recogida por varios diarios portugueses. Según explican, la Comisión ha abierto este procedimiento por "no haber tomado medidas para prevenir, impedir y eliminar las actividades de pesca ilegal, no declarada y no regulada, ejercidas por algunos buques portugueses" en aguas de NAFO.

Tal y como recoge la agencia Lusa, el Gobierno ya se apresuró a indicar que el país está "en la primera línea del combate contra la pesca ilegal". Eso sí el secretario general de Pesca, José Apolinário, explicó que "en caso de que sea necesario ajustar la legislación nacional, se promoverá el diálogo con la Comisión Europea y posterior iniciativa legislativa".

De hecho, el Ministério do Mar explicó que en aguas de NAFO "los servicios de fiscalización e inspección de la DGMare [Dirección General de la Comisión Europea para Asuntos Marítimos y Pesca] desde hace algún tiempo supervisan y controlan la actividad de dos buques de pesca de bandera portuguesa que operan en esta zona internacional de pesca".

Por otro lado, desde la Comisión también consideran que Portugal no cumple con las normas del Reglamento de Control del cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común (PPC).

Algunos buques de bandera lusa que operan en esta zona utilizan también el puerto de Vigo como base de sus operaciones en ciertos momentos del año.