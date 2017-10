La esclavitud en la pesca, una lacra a erradicar para la FAO

El evento "Vigo Dialogue on Decent Work in Fisheries and Aquaculture", impulsado por la FAO, reunió ayer a varios de los principales actores del sector pesquero y acuícola, con la intención de debatir sobre la forma de acabar con la esclavitud en la pesca.

Entre ellos se encontraba el presidente de la coalición internacional ICFA, Javier Garat, que indicó que "unas buenas condiciones a bordo de los buques deben ser un elemento fundamental en la política pesquera".