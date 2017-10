Conxemar aspira a generar negocios por más de 1.800 millones por la 'redención' del sector

La industria de transformación pesquera que se salvó de la crisis capeó el temporal con exportación, imaginación, innovación y el músculo que había alimentado en los años buenos. En los que Conxemar se llenaba el primer día, en los que todo eran proyectos, crecimiento y compras. En los que el mar parecía que no iba a cansarse nunca de dar buenas noticias. Con la salvedad del cambio climático -escépticos (cada vez menos) aparte-, esos tiempos han vuelto. Y se notó ayer en un Ifevi abarrotado desde primera hora, con frenesí de encuentros con empresarios de siempre (los de Pereira, Pescapuerta, Iberconsa, Fandicosta o Pescanova) y los nuevos (de Wofco, Videmar, Atunlo o Cabomar). El objetivo de la feria, que arrancó ayer su XIX edición, es superar las cifras del año pasado en volumen de negocio y visitantes. Quiere generar más de 1.800 millones de euros. "Aquí se sientan las bases para acuerdos posteriores. Es un buen termómetro", analiza un directivo del sector.

El presidente de Conxemar, José Luis Freire, puso en valor la ampliación del recinto ferial, con la que espera contar para el año que viene y con la que el evento ganará un 15% de espacio neto. Esto permitirá a la feria continuar en la élite que comparte con las ferias de Bruselas y Boston (con la de China, que este año se celebra en Qingdao, como referente para Asia) y dar cabida a buena parte de los 100 expositores que este año se quedaron en lista de espera por falta de espacio. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, coincidió con Freire en erigir a Vigo como "referente mundial de la pesca" gracias a una feria "cada vez más relevante y numerosa". "El sector se está equiparando a la automoción y el textil" como motores económicos de Galicia, añadió Quintana -quien suplió con su intervención la ausencia del presidente Alberto Núñez Feijóo-, con un volumen de ingresos superior a los 6.600 millones de euros y más de 13.200 trabajadores.

"El tesón y la vehemencia de Conxemar ha conseguido que esta feria esté entre los mayores eventos sectoriales", enfatizó el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que recordó la cualidad de "emprendedores" de los empresarios de Vigo tras su paso por los negocios del salazón, la conserva y la construcción de los primeros buques congeladores. En este punto Escotet recordó la operación del Monteferro, primer arrastrero que se construye en Galicia en doce años y que contó con la financiación de la entidad. Participado por Rampesca y con destino a Falkland Islands (Malvinas), será entregado por el astillero marinense Nodosa en dos semanas. En la ceremonia de inauguración participaron también el subdirector general de Pesca y Acuicultura de la FAO, Arni Mathiesen; el secretario general de Pesca del Mapama, Alberto López-Asenjo; y el regidor vigués, Abel Caballero. "Si alguien defiende el medio ambiente son ustedes", destacó. Y en esta edición las consecuencias del cambio climático (calentamiento de las aguas, oxidación del océano o hipoxia) se coló como invitado en las ponencias y las conversaciones de pasillo.

El efecto clima

"Hay tiburones comiéndose las merluzas en Gran Sol, merluzas en Noruega y hasta ha aparecido atún rojo en el Golfo de Vizcaya", ejemplifican en Peixemar, uno de los brazos del grupo que comanda Ángel Martínez. El propietario de Fandicosta asiente. "Antes había ciclos de cinco o seis años, pero ahora no puedo decir cómo va a ser la campaña del año que viene". Condicionantes que afectan a la planificación de las industrias con flota propia y que dan alas a las traders, que no están sujetas a los condicionantes que ofrece una factoría. "Lo que cuenta para nosotros es la capacidad de adaptación", explica el CEO de Interatlantic, la mayor trader de España, Luis Cabaleiro. El jueves llegarán las descargas de la nueva temporada de mahi (o perico) en Perú, especie muy valorada en el segmento foodservice de Estados Unidos y apuesta de Nueva Pescanova. El año pasado fue desastroso; éste, una incógnita. "La primera vez que lo compré fue a 1,30 euros el kilo, pero la última pagué más de cuatro", ilustra otro directivo. "Los peces espada están desperdigados; el cambio climático se nota".

Y lo mismo sucede con los cefalópodos, cuya escasez a nivel global obligó a la industria el año pasado a recurrir a proveedores más exóticos para abastecer la demanda. Los elevados precios de la materia prima, trasladada al consumidor, propiciaron un aumento de la facturación en las empresas pese a un descenso de los volúmenes. "El calamar argentino ( illex o pota) desciende ahora a 300 metros para encontrar el agua a la temperatura a la que están habituados. A esa profundidad no se pueden pescar" con los buques poteros con los que operan en Argentina empresas como Pescanova, Fandicosta o Grupo Profand. Al calamar patagónico de Malvinas ( loligo) no le ha pasado tanta factura el calentamiento de las aguas. ¿Por qué? "Pues no lo sé, porque tampoco habían quien podía prever que las capturas de langostino de Argentina podían estar subiendo un 40%. Es una barbaridad". Es el boom del gambón, que ha disparado la apuesta por el recurso de Iberconsa, Videmar, Lanzal o Vieirasa.

Pasillos

La crisis de Cataluña fue motivo de debate entre muchos empresarios y visitantes, y tanto Rosa Quintana como Abel Caballero hicieron una referencia velada durante sus intervenciones. "Estamos orgullosos de formar gran parte de un Estado como es España", dijo la primera. "Cuanto más estemos juntos, mejor. Somos una forma diversa", destacó el regidor. Entre las empresas, asentadas en Cataluña o con clientes en la comunidad, el debate mutó en silencio al encender los micros.

La feria arrancó con 608 expositores, la mayor cifra desde 2010, y el objetivo de superar los 30.000 visitantes del año pasado.