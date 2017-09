El sector reclama rebajas del coste energético y liberalizar la estiba

El presidente de Conxemar, José Luis Freire, valoró el buen momento de la industria en España pero advirtió que todavía hay rémoras que afectan a su competitividad. Por eso reivindicó una rebaja en los costes energéticos, de energía y los carburantes, además de una liberalización en los puertos. "Nos ayudaría a competir mejor". "Competimos a nivel mundial -añadió Freire-, por eso necesitamos que nos bajen los costes. En Estados Unidos se abonan diez dólares la hora, y nosotros no tenemos esa ventaja", expuso. Estos handicap competitivos no se resuelven, a su entender, con soluciones basadas en la innovación. "Hoy es más barata la descarga de pescado que hace treinta años por la liberalización de la pesca", algo que no sucede en el caso de la estiba por contenedor. "Tengo que decir que tenemos la suerte de tener a Leixões al lado", por la ventaja que ofrece a las empresas el hecho de tener una alternativa a Vigo. Freire reclamó por último una mejora en los accesos al recinto ferial de Vigo. "No se puede tardar dos horas en llegar. No supone un coste elevado".