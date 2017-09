Marineros de congeladores amenazan con pleitos por las jubilaciones

Los marineros de los buques congeladores gallegos amenazaron con llevar a los tribunales y con movilizaciones por el retraso en sus jubilaciones si la Administración continúa negándoles el derecho a adelantar la edad de retiro al no considerar que se pueda aplicar a los palangreros el máximo coeficiente de reducción. Esta es la apuesta de la CIG, que ayer se reunió con representantes del Instituto Social de la Marina (ISM), el Ministerio de Pesca y la Marina Mercante en Madrid. "Entendemos que la única solución que queda es recurrir por la vía judicial y de la movilización", explicó el responsable de la CIG-Mar, Xabier Aboi, que prevé "hablar" con los abogados y revisar la documentación la próxima semana.

La polémica por la que se impide que las tripulaciones de numerosos buques, sobre todo de palangre, no sean considerados congeladores surgió hace dos años, cuando muchos marineros detectaron que todavía no podían jubilarse porque les faltaban años por cotizar. A los trabajadores de estas embarcaciones se les aplica el máximo coeficiente reductor en la edad de jubilación (0,4) por lo que por cada diez años empleados, podrían adelantar su retiro cuatro. El Gobierno reconoció a principios de año que un error en un "cruce de datos" entre la Dirección General de la Marina Mercante y el ISM provocó que las embarcaciones no fueran reconocidas como congeladoras, tras lo que se comprometió a revisar "caso por caso". Sin embargo, la CIG accedió a una circular interna del ISM en el que se estipula la decisión de no aplicar el máximo coeficiente reductor a los marineros que trabajaron en las subcategorías de palangreros-congeladores y arrastreros-congeladores.