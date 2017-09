Juncker plantea un intercambio de cuotas por acceso de productos británicos a la UE

El tiempo corre pero, aunque Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, no ha habido ningún avance en las negociaciones del Brexit. Y la incertidumbre campa en un sector pesquero que ignora si podrá acceder a aguas británicas (de Europa y el Cono Sur), para qué especies y bajo qué condiciones. De todas las cuestiones trasladadas a la Comisión Europea por los eurodiputados respecto al futuro de la pesca tras el Brexit, el Gobierno comunitario solo ha respondido una de ellas. Lo ha hecho su presidente, Jean-Claude Juncker, y de forma casi telegráfica. En una comunicación con fecha del pasado día 22, el luxemburgués tantea la posibilidad de ofrecer a Londres el acceso a la UE de sus productos a cambio de cuotas pesqueras en aguas de Gran Sol y Malvinas.

Juncker defiende así la necesidad de "garantizar el acceso a las aguas, la gestión de los stocks conjuntos y el acceso a los mercados" dada la gran "interdependencia" de la Unión Europea y Reino Unido. "Un acuerdo sobre estos varios aspectos es de interés mutuo". El político se sube en parte al carro del ministro británico Michael Gove, que ya defendió en sede parlamentaria -como avanzó FARO- un acuerdo al estilo de Noruega o las Feroe para garantizar que sus productos pesqueros sean comercializados en el continente sin penalizaciones, lo que implicaría el acceso de barcos extranjeros a sus aguas. Eso sí, con un reparto de cuotas basado en sus propios criterios científicos, con los que se repartirían año a año las posibilidades de pesca.

Es una opción que no gusta al sector pesquero gallego, con 140 buques que dependen completamente de aguas británicas, porque no ofrece estabilidad. "No es un buen modelo, todos los años hay cambios, estás siempre con la espada de Damocles encima". Para Iván López, presidente del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC), la UE debe poner en valor el acceso al mercado de los productos británicos en el continente para alcanzar el mejor acuerdo posible. Pese a lo escueto de las declaraciones de Juncker, el presidente de la Comisión, en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado danés Jens Rhode, sí trató de disipar uno de los temores de la flota, y es que la pesca se convierta en asunto accesorio durante las negociaciones. "La Comisión considera esto una prioridad para proteger los intereses de los Veintisiete".

La presión de la flota a Londres es intensa, entre los que apuestan por dejar fuera a todos los barcos de bandera extranjera y los que acceden a dejarles pescar en sus aguas, pero con muchas limitaciones. Es el caso del colectivo Fishing for Leave, que da por hecho que "después del Brexit seremos como Noruega o Feroe". Su beligerancia es conocida en el sector y pretenden que los barcos no británicos se queden únicamente con el 30% de las posibilidades de pesca para "rejuvenecer una industria multimillonaria y ser tan sostenibles y exitosos como Noruega, Islandia y Feroe". Pero tres cuartas partes de sus productos pesqueros los exporta a países de la UE, de ahí que en la industria propongan utilizar esta baza para resolver la encrucijada del Brexit de la mejor manera.