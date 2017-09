"Los inmigrantes gallegos en Reino Unido pueden estar tranquilos, mantendrán sus derechos"

-Según los datos, hay unos 8.600 gallegos residiendo en estos momentos en Reino Unido. ¿Sufrirán un recorte de derechos con la salida del páis de la UE?

-Nuestra oferta a los españoles, europeos y gallegos es que pueden estar tranquilos. Nuestra oferta contemplará que sus derechos sigan siendo los mismos que ahora. Una prioridad es no dañar estos derechos ya adquiridos.Tampoco los de los cerca de 300.000 británicos que residen actualmente en España y en otros países en Europa.

-¿Piensan hacer frente a los 60.000-100.000 millones de euros que baraja reclamar la Comisión Europea por su salida de la UE?

-El dinero es siempre lo más difícil de acordar. La Comisión Europea tiene sus cuentas, pero es algo que no está cerrado y que tenemos que negociar. En todo caso conviene recalcar queTheresa May aseguró que nuestra propuesta no va a cambiar las contribuciones del resto de países miembros. Somos un país contribuyente al presupuesto europeo y no queremos hacer que los alemanes paguen más o los polacos menos. En los dos años de periodo transitorio no cambiará los presupuestos de nuestros países.

-En estos días en los que tanto se habla de Cataluña, ¿teme que el Brexit acelere los planes de Escocia de convocar un nuevo referéndum para salir del país?

-La verdad es que no tenemos planes para un segundo referéndum en Escocia. De hecho el propio gobierno escocés ha enfriado esta cuesión y ha declarado que es más una pretensión de cara al largo plazo que hacia el presente. No es probable que se convoque ningún referéndum en el corto plazo.