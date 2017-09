Los sistemas de monitorización permiten fichar los descartes de los atuneros

Los sistemas de Monitorización Electrónica (EMS) para la mejora de la gestión de las pesquerías del atún tropical en el océano Índico permiten identificar las especies, monitorizar los métodos de liberación y registrar las condiciones de los peces descartados, según informe ayer la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac). "Esta información es fundamental para cumplir el tercer gran objetivo del proyecto ABNJ Tuna: la disminución del impacto de la actividad pesquera en los ecosistemas, incluida la pesca accidental y el exceso de capturas incidentales de especies no objetivo", indicaron desde la asociación. Las otras dos finalidades del plan son la gestión sostenible de la pesca de atún y la reducción de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Opagac participa con la Autoridad de Pesca de Seychelles (SFA) y la empresa Satlink en el marco del proyecto Common Oceans ABNJ Tuna para probar la eficacia de los EMS, que con "la configuración adecuada" puede aplicarse en la evaluación del volumen de capturas. Según la organización, los resultados son el principal argumento para que la SFA considere establecer estos sistemas de forma obligatoria en todas las flotas con licencia en el país.