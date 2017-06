Comer pescado durante la gestación da a los niños un mayor coeficiente intelectual

Comer pescado no solo no supone un peligro, sino que además es beneficioso para el ser humano. Además, no lo aprovechamos correctamente: es necesario sacar el mayor partido a cada uno de sus nutrientes, como los que se esconden en los desechos de las diferentes especies una vez procesadas. Así lo indicó Jogeir Toppe durante su intervención en la "IV Conferencia internacional sobre el futuro de la pesca" de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), previa al Vigo SeaFest. El oficial de la Industria de la Pesca en la FAO señaló además que un estudio revela que comer pescado durante el embarazo da a los niños 6 puntos más de cociente intelectual (la media está en 100) a los cinco años.



La suya fue la primera de una serie de tres ponencias que centraron el debate sobre la educación nutricional en España y en el resto del mundo. Así, Toppe recordó que el 30% de la población mundial tiene deficiencias en micronutrientes y que esas partes del pescado que hoy en día son desechadas podrían ayudar a suplir esta falta si se aprovechasen forma adecuada. Además, tras un balance riesgo-beneficio, cree que se ha demostrado que se pueden consumir más porciones semanales de pescado, indicando que sería positivo una media de siete veces a la semana. "El pescado es muy bueno y tiene que promocionarse más", indicó Toppe.



El noruego habló también sobre la acuicultura, indicando que hoy da beneficia a un 12% de la población y que para 2025 el consumo de estas especies superarán a las del sector extractivo. "La pesca tiene un gran futuro pero no se va a poder crecer", indicó.



Antes de la ponencia de Toppe, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, se encargó junto con el director general de Ordenación Pesquera, José Luis González Serrano, de inaugurar la conferencia. Este último hizo referencia a la necesidad de aumentar el consumo de pescado en España, para lo que entiende que hay que "consumir más y mejor", para lo que es necesario "gastar para vender bien el pescado". "El futuro de la pesca para por un objetivo claro: estabilizar el consumo e incrementarlo si es posible", concretó.



En este sentido, desde las secretaría general de Pesca -Alberto López-Asenjo clausuró el evento- están contactando con el sector para "desarrollar estrategias" que permitan que las empresas de restauración colectiva incluyan el pescado en sus menús.



Quintana, por su parte, resaltó la "preocupación" de la Xunta por "el escaso interés por el cuidado de la alimentación" que muestran los ciudadanos y, sobre todo, los más jóvenes. "Debemos aprender de los mejores", indicó la conselleira en referencia a Japón, "con una esperanza de vida mayor y poca obesidad".



La responsable de Mar apostó también por unir esfuerzos para hacer frente a esta problemática y espera que ayer se marcaran "las bases de un sistema de información nutricional".









Kayo Kurotani | Responsable de Shokuiku en Japón

"Cada año se invierten en Japón 12 millones de euros en nutrición"

Kayo Kurotani es la responsable de la sección de Shokuiku del Instituto Nacional de Salud y Nutrición nipón y fue la segunda en intervenir durante la conferencia. Tras una presentación de las tradiciones culinarias de su país, explicó que en Japón existe la llamada Ley Básica, que establece asignaturas obligatorias de educación nutricional en los colegios y que ofrece menús de una dieta equilibrada por 33 euros al mes.



Allí se demostró que las personas que siguieron una dieta saludable tienen un 15% más de longevidad que aquellas que no la han llevado a cabo.



Además de destacar las "similitudes" entre Japón y España, hizo un repaso por la historia de la nutrición en el país nipón, recordando que "cada año se invierte en esta materia 1.500 millones de yenes [unos 12 millones de euros al cambio actual]", explicó.



Sobre el Shokuiku, Kurotani presentó la peonza alimenticia, que incluye los consumos diarios recomendados con el agua en el centro, los cereales y vegetales como principales, la carne y pescado después y la fruta y leche en último lugar.