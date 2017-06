El cerco va al norte a por la escasa sardina de la costa gallega, que alcanza buen precio

La semana pasada fue el fuerte viento y esta, simplemente, la escasez. La sardina escapa al cerco gallego y los buques de la Ría de Vigo se ven obligados a desplazarse hacia el norte de la comunidad para pescar los pocos ejemplares que encuentran. "Están muy dispersos y aunque todos los barcos cogen algo, es poco", indicaba ayer uno de los armadores. Eso sí, los precios en lonja poco a poco van subiendo y si el viernes pasado, a una semana de San Juan, la caja se pagaba a 30 euros en Vigo, ayer por la noche ya rondó los 35. Ahora, esperan que esta noche y la siguiente sean "los días fuertes" en los que se estima que el precio por caja (compuestas por unas 15 piezas) superer los 50 euros.

"No hay mucha. De hecho, se ve más de la que se pesca", explicó ayer Andrés García, portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). Los armadores vigueses, por su parte, aseguran que hay menos que la semana pasada, ya que el "tiempo calmo no le hizo bien". "No hay una gran cantidad. Ahora esperamos que estos dos días coja más valor", indicó Antonio González, presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra, perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI).

Esta flota se ve en la obligación de faenar en el entorno de Corrubedo y algunos ya vendieron por la noche parte de sus capturas en Ribeira, donde el precio de la sardina alcanzó los 30 euros por caja. Mientras, en la lonja viguesa la sardina estuvo en los 35 euros . "El pescado tiene buen calidad y son sardinas grandes", indicaba un armador ayer antes de salir al caladero.

Xeito y plazas de abastos

Por otro lado, la sardina está oscilando en las plazas de abastos entre los 4 y los 7 euros el kilo, en función de la jornada. En lo que respecta al Morrazo, los comerciantes de Bueu, Cangas y Moaña señalan que este año se nota mucha presencia de sardina y de buena calidad. "Están branquiñas e non teñen moita grasa, pero están moi boas de sabor; están exquisitas", afirma Leo, en Bueu. En Cangas son optimistas y creen que el precio incluso puede ser más alto estos días. "El año pasado llegó casi a los 20 euros", afirma una pescantina.

Mientras, los precios de la sardina pequeña, la xouba, se han disparado, y ayer cotizaba ya a 20 euros el kilo, ya que la escasez del pescado no consigue satisfacer la demanda de los compradores, "están llegando a cuentagotas y todo el mundo viene a por ellas" , comenta una de las placeras de Vilagarcía. En solo dos días el kilo de xoubas pasó de 15 a 20 euros, un precio prohibitivo que mañana puede seguir incrementándose.

La sardina "do xeito" , de tamaño mediano, sin embargo, se sitúa entre los 6 y los 8 euros en los mercados de abastos, un importe similar al que se lleva vendiendo desde la semana pasada, aunque hay placeras que aseguran que hace diez días incluso habría superado los 8 euros, aunque curiosamente esta semana "ha bajado un poco", explican.