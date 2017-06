"FarFish", un proyecto para analizar los caladeros de la flota fuera de Europa

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, ha presentado esta mañana en el Cetmar, en Bouzas, el proyecto FarFish, con el que se busca mejorar el conocimiento y la gestión de las pesquerías de la UE fuera de Europa en las que participa la flota gallega.

Para ello, se investigarán las aguas de Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Seychelles y las que comprenden las áreas FAO 47 (Atlántico suroeste) y 41 (Atlántico sudoriental).

Coordinado por el centro irlandés Matís, participan un total de 21 socios de Noruega, Islandia, Brasil, Cabo Verde, Mauritania, Marruecos, Senegal y Seychelles. Por parte de España participar el Cetmar, CSIC, Anfaco y Opromar.

Quintana ha destacado que la actividad pesquera en aguas internacionales y los acuerdos de pesca con terceros países "son prioridades estratégicas para España y, por supuesto para Galicia". En este sentido, ha explicado también que la flota gallega de altura y gran altura está compuesta por 171 buques pesqueros que realizan su actividad en caladeros de diversos océanos en largas campañas.

Por otro lado, la conselleira también hizo referencia al nuevo reglamento para la gestión sostenible de estas flotas, que ahora se encuentra en los trílogos de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento) y que puede derivar en una situación de doble sanción para la flota que podría dejarlos sin pescar durante todo un año. "Todo el trabajo que se dirija hacia una mayor transparencia y control es bienvenido, pero no pueden existir dobles sanciones porque se crea una situación discriminatoria en la que se penaliza a aquellos países que son más duros en materia de control y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [INDNR, o IUU en inglés], como es nuestro caso".

Así, ha indicado que espera que en esos trílogos "se logre un compromiso político equilibrado y se elimine ese criterio".



Tres partes



El proyecto se centrará en tres partes, siendo la primera investigar los factores biológicos, ecológicos, económicos y sociales relevantes para la pesca de la UE en las zonas de estudio.

En la segunda se intentará proporcionar directrices para la elaboración de planes de gestión para estas flotas que pescan en base a acuerdos de pesca sostenible y en aguas internacionales. Estas directrices se probarán y se validarán mediante el desarrollo de planes de gestión a medida en estrecha colaboración con las partes interesadas.

Por último, la tercera parte se dedicará a la difusión, la transferencia de conocimientos y la creación de capacidad entre las diferentes partes interesadas y afectadas en estos acuerdos pesqueros y aguas internacionales.

Junto a Quintana también participaron en la presentación del proyecto el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, en inglés), Pedro Galache; la directora gerente del Centro Tecnológico del Mar, Paloma Rueda, y el coordinador del proyecto, Jónas Vidarsson.