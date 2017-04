Piratas somalíes capturan el cuarto barco en un mes y el sector atunero está "preocupado"

La flota atunera en el Índico, compuesta por unos 40 buques, vive con "inquietud" y "preocupación" el drástico repunte de la piratería en aguas de Somalia. Con un cuarto buque apresado en tan solo un mes, desde la Organización de Productores de Atún Congelado (Opagac) lamentan "la falta de garantías" de un Gobierno estable en Somalia que permita poner freno a las actividades delictivas en su aguas y el entorno. "Estaba bastante muerto desde hacía mucho tiempo y no estamos alarmados pero preocupa que siga aumentando", explica Julio Morón, gerente de la organización.



Y es que ayer los medios internacionales se hicieron eco de una noticia de la emisora estadounidense Voice of America que informaba que piratas somalíes secuestraron el pasado lunes un barco de bandera paquistaní poco después de hacerse con el control de una embarcación india. Llamado Salama 1, el barco estaba siendo trasladado hacia la localidad portuaria de Hobyo, donde ya se encuentra el buque indio Al Kausar.



"Las cosas no pueden ser iguales. Tenemos que celebrar consultas para hacer frente a la situación", explicó Abdillahi Ahmed Alí, alcalde de Hobyo, una de las principales bases de los piratas que secuestraron decenas de barcos para reclamar el pago de rescates a principios de la década.



El barco pakistaní es el cuarto que capturan en un mes, después de apresar el 13 de marzo un petrolero con bandera ceilandesa y el 24 un pesquero somalí. Ambos fueron posteriormente liberados.



Ahora, los atuneros se encuentran más al sur. Sin embargo, en junio empezarán a faenar en aguas cercanas a Somalia.