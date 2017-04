Noruega reconoce que los marinos gallegos tributaron pero niega el pago de las pensiones

Noruega reconoció ayer que los marineros gallegos que trabajaron en sus mercantes entre los años 1948 y 1994 sí tributaron allí, pero sin embargo niega el pago de las pensiones que reclaman a través de la asociación Long Hope. En la segunda y última sesión del juicio oral celebrado en Oslo, y tras negarlo durante la sesión del martes, el Ministerio del Trabajo noruego dio marcha atrás y reconoció la tributación debido a las pruebas de peso presentadas por los marineros. "El abogado puso de manifiesto que hubo diferencia de trato a los marineros de noruega y a los español, que tributaban allí aunque no vivieran en el país. Era tan contundente el argumento que no pudieron decir que no", explicó el profesor de Dereito do Traballo e Seguridade Social en la Universidade da Coruña, Xosé Manuel Carril, que acudió al juicio en calidad de observador.



En la sesión de ayer, que al igual que la jornada anterior tuvo lugar de 9.00 a 17.00 horas, se presentaron las alegaciones finales y las conclusiones, siento el turno de Long Hope por la mañana y de Noruega por la tarde. El abogado aportó el convenio bilateral de doble imposición firmado entre España y Noruega en 1963 y, una vez probada la discriminación entre marineros españoles y noruegos, el siguiente paso era ver si había justificación para ello.



El letrado Øyvind Østberg, que representa a los marineros -Juan Lores, Manuel Otero, Manuel Rama, Alberto Paz son los que se desplazaron al país nórdico-, sostuvo que los armadores de los buques mercantes en los que trabajaron "no pagaron la Seguridad Social por los gallegos", con lo que se ahorraron 14 millones de coronas (algo más de 1,5 millones de euros, al cambio actual), según documentos oficiales. "Se puso de manifiesto que era un ahorro económico, para los armadores, para que fueran competitivos a nivel nacional", informó Carril.



Pese a que quedaba probada que había una motivación económica, Noruega "negó la mayor y dijo que no había diferencia de trato". "Los marineros noruegos sí estaban afiliados y los españoles no, por lo que no tenían derecho a pensión", resumió el profesor Carril, que reconoció que "la estrategia del Gobierno noruego fue restar credibilidad a las pruebas aportadas por Long Hope".



De esta forma, el país escandinavo lo que hace es culpar a los propios marineros y al Gobierno de España de no haber buscado "una solución alternativa". En el primer caso, algo así como un seguro privado que cubriera esto. En el segundo, una medida para proteger los intereses de los marinos.



El juez dictaminó que la sentencia se conocerá de aquí a "dos o tres semanas", con lo que hasta después de Semana Santa no habrá noticias. Eso sí, se espera que tanto una parte como la otra recurran lo que determine el juzgado.



Los exmarinos, que llevan en Noruega desde el fin de semana y que se manifestaron delante del Parlamento del país nórdico, tienen previsto regresar mañana. Allí viajaron cuatro, pero representan a un total de 12.000 personas en España, de las que 8.000 son de Galicia.