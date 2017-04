La división que "debilita" al cerco gallego

La flota del cerco gallega está dividida. No es una forma de hablar, es lo que dicen los datos que maneja la Secretaría General de Pesca a la hora de realizar los repartos de la cuota por buque y especie. El último publicado, el de la xarda -o caballa- refleja que existe en Galicia hasta diez agrupaciones diferentes de barcos de este segmento de flota, y eso que uno de ellos aglutina a 97 de los 154 que hay en la comunidad. Se trata de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), que representa al 63% de los buques que optaron, desde el 2013, por compartir sus posibilidades de pesca. Una división que, a juicio de Andrés García, portavoz de esta asociación mayoritaria, "debilita al sector".



El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía esta semana el reparto de la xarda que precisamente estas semanas se está pescando en el Cantábrico Noroeste por esta y otras flotas. En él aparecen reflejadas las cuatro comunidades pesqueras del norte: País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia, siendo la primera la única que muestra una comunión entre los 54 buques de su flota, agrupados en base a la federación de cofradías provincial a la que pertenecen, bien sea Vizcaya o Guipúzcoa, esta última la más numerosa con 40 barcos.



En el caso asturiano -y pese a ser solo ocho buques- existen dos grupos, el conjunto de las cofradías del Principado y un único barco, asociado a la cofradía de Avilés, que decide ir por libre. Algo similar sucede en Cantabria, donde existe la Organización de Productores de Cantabria (Opacan), que tiene dos grupos: uno con 35 barcos y otro con tres, además de otros dos barcos que deciden gestionar sus cuotas de forma individual.



Este último grupo cuenta en Galicia con 27 buques de cada una de las tres provincias con salida al mar de la comunidad, lo que equivale al 17,5% del total de la flota gallega. Van por libre, sin estar en asociación alguna.



Sin embargo, en la comunidad existen pequeñas agrupaciones de barcos que deciden compartir su cuota a menor escala que los 97 buques de Acerga. Son, por ejemplo, los siete barcos de Asociación Cerqueiros do Barbanza, una "filial" de Cerqueiros Galegos (con dos buques que gestionan las cuotas de forma individual). También siete son los dos grupos de la Cooperativa Gallega del Mar o los dos de la OPP-Lugo.



Por último, están las agrupaciones por cofradías, de las que solo una, la de Camariñas (con tres barcos), gestiona de forma individual sus cuotas. Las otras son la de Portonovo (cinco buques), Cambados (dos) y Malpica (otros dos).



"Con una gestión tan dividida es muy complicado hace el reparto", explica Tomás Fajardo, presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. A su juicio, esta atomización "debilita" al sector porque "hace que no exista una voz fuerte y al unísono". "También es cierto que la flota de Galicia es diferente al de las otras comunidades del norte, ya que no es homogénea. Aquí hay buques de tamaños muy diferentes y con un número de tripulantes diferentes", indica Fajardo.



El portavoz de Acerga, por su parte, comenta que esta división se da "porque hay barcos que no quieren compartir su cuota con los demás". "Si coincidiéramos más todos sería más fácil cambiar un reparto", apunta Fajardo por su parte, que también recuerda que la comunidad está dividida por dos zonas ICES (siglas en inglés para Consejo Internacional para la Exploración del Mar): la zona IXa de Fisterra al sur y la VIIIc de Fisterra hasta Vizcaya. Un hecho que también dificulta los repartos en casos como el del jurel o la anchoa.