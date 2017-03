La flota de Pontevedra protesta a Pesca por el "lesivo" reparto de xarda para artes menores

Las cofradías pontevedresas están en pie de guerra por el reparto de xarda (o caballa) que existe para la flota de artes menores. Entienden que teniendo la flota más amplia de Galicia no pueden disponer de la cuota más pequeña, lo que consideran una "discriminación". Y es que las embarcaciones de este segmento de pesca cuentan con 12.003 toneladas de cuota para todo el Cantábrico Noroeste. Un cupo de por sí escaso que se torna en "lesivo" cuando se conoce que los barcos de la provincia disponen para pescar menos del 5%. Poco más de 572.000 kilos que provocan que los pósitos eleven una queja ante la Secretaría General de Pesca y que amenacen con movilizaciones si no existe una solución.



Hasta este año, la pesquería de xarda se gestionaba en una unión en la comunidad auspiciada por la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. Este año, sin embargo, Lugo decidió escindirse con su 5,8% de la cuota (696.177 kilos), a la que siguió más tarde A Coruña con su 6,9% (828.211 kilos), "alegando que estaban pagando las consecuencias de la sobrepesca de caballa producida en 2016". "Con una clara alusión a ciertos buques de la provincia de Pontevedra", denuncia la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores pontevedresa.



Sin embargo, estas alegaciones son "irreales" a juicio de la federación que preside Jose Antonio Gómez Castro, ya que el año pasado la gestión se hacía de forma conjunta y en el cómputo global no hubo esa sobrepesca. En concreto, se capturaron 1.527.494,7 kilos de los 1.552.326 que disponía la flota de artes menores, es decir, el 98,4%.



A esto, añaden, Pesca aumentó el miércoles la cuota inicial de las provincias gallegas con la aplicación de la flexibilidad interanual, pero de nuevo con mayor cantidad para Lugo (47.727 kilos) y A Coruña (18.016) que para Pontevedra (12.453). "Antes de resolverse la forma de reparto de esta cuota extraordinaria de caballa, sería mejor no asignarla y así evitar la desigualdad y la división que se está suscitando en el sector", claman desde la federación provincial.



Todo ello pese a que la provincia aglutina a más de la mitad de los buques de este segmento de flota que hay en la comunidad, sobre 2.000 embarcaciones de las casi 4.000 que hay en Galicia.



Cantábrico



Mientras, la flota de pesca dirigida que decidió desplazarse al norte para la campaña ha tenido días "muy buenos de pesca" pero con el tope de 2.000 kilos por tripulante a la semana temen que ya están cerca de haber consumido su parte de la cuota.



En este sentido, están seguros de que la campaña finalizará la próxima semana. "Quedarán tres días más de trabajo", estiman.