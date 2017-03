Quintana, sobre el 'Brexit': "Hay que obtener el mayor valor a la ruptura con Reino Unido"

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, apuesta por hacer acopio de "argumentos" para poder "tener una contrarréplica" a lo que presente Reino Unido cuando se vayan produciendo las negociaciones sobre el futuro de la pesca tras el Brexit. En un almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia, Quintana informó que están buscando medidas "que no perjudiquen a la flota tal y como está hoy", con la intención de "no perder posibilidades de pesca", para lo que intentarán "obtener el mayor valor en esa ruptura que plantean". Según las estimaciones de la Consellería, en Galicia hay afectados unos 125 barcos y 2.000 trabajadores que faenan en aguas británicas, tanto en Gran Sol como en Malvinas (Falkland Islands).



Tras la presentación por parte del presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González-Robatto, y ante representantes de la industria pesquera de la ciudad, Quintana comenzó su discurso ante los asistentes al coloquio haciendo referencia al futuro del sector pesquero y la "apuesta renovada" por parte de la Xunta, citando con ello los "logros" . Entre ellos destacó, por ejemplo, la facturación de casi 500 millones de euros lograda el pasado año, "una cifra histórica de valor", y también el incrementado de "una media del 40% en las posibilidades de pesca" desde 2012.



Como propuestas de cara al futuro, la conselleira estima necesario "trabajar con el sector" para alcanzar los objetivos fijados en tres grandes áreas. Por un lado, la pesca artesanal, en la que Mar quiere focalizar sus "esfuerzos" con el Plan de Desarrollo, Competitividad y Sostenibilidad de la Pesca Costera Artesanal. A esto sigue el marisquero, para lo que buscarán lograr "una mayor productividad" mejorando la calidad de las aguas y los trabajos de cultivo y semicultivo en base a la generación de semilla de bivalvos. Por último, los sectores de la acuicultura y miticultura, para los que quieren un "marco normativo que ampare y regule la actividad" de la mano de los profesionales.



Debido a su presencia en Vigo, Quintana hizo mención especial a la flota de altura y gran altura, recordando que la Xunta fomentará las inversiones de los armadores gallegos en terceros países para mejorar su competitividad. En este sentido, y tal y como demanda el sector pesquero, están buscando herramientas financieras para renovar la flota y reforzar los contactos con los países en los que está asentada la flota, como Cabo Verde, Namibia, Perú, Uruguay, Argentina...



En cuanto a la industria transformadora, desde Mar buscarán impulsar que las empresas obtengan "un mayor valor añadido de los productos" y "avanzar en su venta". En este sentido, apostarán por implantar en la UE certificaciones que acrediten la "sostenibilidad de la explotación de los recursos y el cumplimiento de los estándares sociolaborales". Además, seguirán luchando por conseguir el level playing field para la conserva y el congelado gallego.



"Brexit"



Sobre el Brexit, Quintana alertó en el encuentro que se trata de "proceso que será muy largo y no tiene parangón ni precedente". "Debemos ser pacientes, pero también constantes en esta labor si queremos sacar un resultado positivo y convertir en oportunidad lo que es una amenaza", añadió.



En este sentido, y ya ante los medios de comunicación, recordó que la Xunta encargó un estudio al Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga (IUEE), que ya se conformó un grupo de trabajo en el Consello Galego de Pesca y que trabaja con el instituto MarInnLeg, creado en Vigo con la estrategia de Blue Growth (Crecemento Azul). "Tenemos que preparar argumentos", explicó la titular de Mar, que recuerda que "la pesca no puede ser moneda de cambio".



"No debemos perder posibilidades de pesca por el hecho de que Reino Unido se vaya de la UE", insistió Quintana.