El CSIC participa desde Vigo en un proyecto para prevenir la alta mortalidad de la almeja

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa desde Vigo en un proyecto europeo que busca atajar la alta mortalidad de moluscos y bivalvos como el mejillón, la vieira, la ostra y, sobre todo en el caso de Galicia, la almeja. Bajo el título de Vivaldi, el estudio se centrará en averiguar cómo prevenir y mitigar enfermedades en estos animales, para lo que el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) de Bouzas se ocupará de estudiar la respuesta imnunitaria de los bivalvos a través del Grupo de Inmunología y Genómica, cuya jefa, Beatriz Novoa, explica que se trata de animales "que no conocemos". El caso de la almeja es el que más preocupa a los investigadores gallegos al ser el que tiene una mortalidad más alta de los investigados en este proyecto. "Se necesitan técnicas de diagnóstico rápidas y certeras", explica la investigadora.



Novoa y Antonio Figueras Huerta, profesor de investigación del CSIC en el Grupo de Inmunología y Genómica del IIM, serán los encargados de participar en este proyecto desde Galicia. Se encuentra coordinado por el Institut français de recherche pour l´exploitation de la mer (Ifremer) francés. "Allí tienen un problema grave originado por una infección viral que no tenemos aquí y aún no conocemos cómo se produce esta mortalidad", indica Novoa.



Para poder llevar a buen puerto el proyecto, los investigadores se van a centrar en dos aspectos clave. Por un lado buscan "entender a estos animales", es decir, saber cuales son sus debilidades y fortalezas para luego poder seleccionar los más resistentes. Por otro, lo que buscan es que estas enfermedades -que solo afectan a los animales y no a los humanos- puedan ser evitables mediante herramientas innovadoras que permitan una prevención, control o mitigación de los procesos infecciosos.



"¿Cuál es el fin último? Incrementar la sostenibilidad y la competitividad de la industria europea dedicada al cultivo y comercialización de moluscos bivalvos", explica por su parte Antonio Figueras. El investigador apunta que entre los patógenos que afectan a los bivalvos se encuentran el herpesvirus, los Vibrios o el Perkinsus.



En este sentido cabe recordar que la revista Nature recogió en junio de hace un año un estudio en el que participó el profesor honorífico de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Antonio Villalba, sobre un cáncer, similar a la leucemia en los humanos, que se transmite almejas, berberechos y mejillones entre ellos.



Figueras incide en que los bivalvos "se han visto afectados históricamente por enfermedades infecciosas que constituyen el cuello de botella del sector". Por eso, entiende "fundamental" investigaciones como la del proyecto Vivaldi, en el que participan 21 socios de Francia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y España, donde además del CSIC participa el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).



Además, los encargados del proyecto han realizado una encuesta a través de internet para evaluar la percepción que tiene el público sobre el riesgo que asocia a las enfermedades de moluscos bivalvos. Se trata de un cuestionario de 30 preguntas y con los resultados se hará un informe en el que se detecten los puntos que preocupan a la población, tanto desde el punto de vista de los productores como de consumidores.