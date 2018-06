Noche en la biblioteca

Jugarte tu futuro en un par de horas no es algo sencillo de llevar. Centenares de jóvenes de la ciudad afrontan estas semanas sus últimos exámenes y las bibliotecas están casi llenas. Los alumnos más especiales son aquellos que acuden incluso de noche. Estos incombustibles llegan en busca de la tranquilidad que les ofrece el cielo estrellado.

Mayo es un mes crucial para muchos jóvenes. Los alumnos de Bachillerato deben apretar para obtener una buena nota que les permita acceder a la Universidad que desean. Los que ya están cursando algún grado tienen que exprimirse para conseguir el título. También están aquellos que han optado por cursar un ciclo formativo. Todos ellos comparten algo en esta época del año: horas y horas de estudio. Algunas de las bibliotecas de la ciudad han ampliado sus horarios para permitir que los estudiantes puedan pasar más tiempo frente a sus apuntes. Para muchos de ellos es una bendición porque rinden mejor cuando trabajan de noche y reclaman más salas de este tipo y durante todo el año. Por ahora se tienen que conformar con poder salir de sus habitaciones cuando ya se ha puesto el sol unas pocas semanas al año.

Los jóvenes que acuden a las bibliotecas en horario nocturno son casi siempre los mismos. Estudiar requiere de una serie de hábitos que es muy difícil romper cuando preparas un examen. "Es cierto que los que venimos ya casi nos conocemos después de una serie de días. En nuestro caso llevamos viniendo toda la semana y ya nos sabemos las caras", apuntan Xoán Xosé López y Juan López, estudiantes de Anatomía Patológica. En su caso, "empollar" a última hora del día no es casual. "Viene mucha menos gente y eso se traduce en que no hay tanto ruido y en que los usuarios no te distraen tanto cuando se levantan de su sitio", apostillan horas antes de afrontar su último examen del curso.

La oferta de bibliotecas nocturnas en Vigo no es muy elevada en época de exámenes e inexistente el resto del año. Esa es una de las grandes quejas de los jóvenes. "En una ciudad tan grande como esta debería haber más medios para los que solo podemos acudir de noche. Hay muy pocas y encima están lejos del centro. Es una pena que tengamos que estar así porque es una demanda histórica", comentan Sofía Barreiro y Marta Rodríguez, dos chicas que acaban de terminar segundo de Bachillerato y que se encuentran preparando la próxima Selectividad.

El número de espacios de este tipo en el casco urbano se reduce a dos. Ambos muy próximos entre sí. Por una lado está la sala de estudio de la UNED, en la avenida Beiramar, que permite que los estudiantes permanezcan en sus instalaciones hasta la medianoche. Tres horas más abre sus puertas la situada en la calle Torrecedeira. Sin embargo, este horario solo se extiende de lunes a viernes. "Los fines de semana tenemos que trasladarnos o quedarnos en casa si queremos estudiar de noche. En Santiago, por ejemplo, hay más lugares de este tipo", lamentan Sara González y Javier Costas, también alumnos de Anatomía Patológica.

Los asistentes a ambos recintos no solo llevan apuntes, archivadores o estuches. Muchos también hacen un hueco a su cena. "O nos traemos una fiambrera de casa o compramos unos bocadillos en una cafetería cercana, pero lo normal es que los que venimos a estudiar de noche cenemos aquí. Es cómodo y no te hace perder tiempo en ir y venir de casa", comentan los universitarios Ángela y Anxo.

Las salas de estudio, conocedoras de la elevada demanda por parte de los jóvenes, tampoco conceden demasiada flexibilidad para abandonar el recinto. En sus paredes cuelgan carteles que alertan que cada usuario solo se puede ausentar de su asiento durante media hora. Pasado ese tiempo cualquier persona puede arrebatarle su puesto de trabajo.

Los jóvenes todavía tienen varias semanas por delante para enfrentarse a sus apuntes. Selectividad, pruebas de acceso, exámenes finales y recuperaciones se presentan en el horizonte y ya no queda mucho margen para el error. A partir de ahora cada minuto es importante y muchos utilizan hasta los que tradicionalmente se emplean para dormir.





