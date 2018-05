Vigo exige a Fomento y a la Xunta que pongan fin a los atascos en Rande y multas a Audasa

Los atascos reiterados que atrapan a diario a cientos de conductores en el puente de Rande centraron ayer el debate político en el Pleno de Vigo. PP y PSOE se cruzaron dos mociones distintas para exigir responsabilidades a la concesionaria por la pérdida de competitividad de toda la comarca y a las administraciones implicadas la adopción de medidas "inmediatas" para atajar el problema con un plan de obras transparente. De forma conjunta, los dos textos exigen la intervención de la Xunta y del Ministerio de Fomento para que se levanten las barreras ante episodios de circulación lenta, que se busquen fórmulas para compensar a los usuarios afectados y que se abra un expediente sancionador a Audasa por desoír las reclamaciones justificadas de particulares, alcaldes y empresarios. Los socialistas y Marea respaldaron un texto adicional en el que se reclama personalmente a Alberto Núñez Feijóo y a Íñigo de la Serna que pidan disculpas públicamente a los miles de ciudadanos perjudicados.

Este último punto salió adelante con un fuerte debate sobre el reglamento por el que se rigen la sesiones. El PP se negó a intervenir en esta última moción que tildaron de "ilegal" por presentarse "fuera de plazo un día después de la junta de portavoces". No reconocieron su inclusión en el orden del día y de forma insólita se negaron a votar pese a no ausentarse del Pleno, una situación que generó debate y que el alcalde, Abel Caballero, zanjó asegurando que el texto que reparte responsabilidades entre Fomento, la Xunta y la concesionaria "por no adoptar ninguna medida durante los últimos cinco meses" salía adelante "por unanimidad de los votos", al contar con el respaldo del PSOE y de Marea.

El reglamento no contempla que un grupo pueda asistir a la votación y no pronunciarse, por lo que existían dudas legales sobre la situación en que fue aprobado el texto ya que, previamente, en otra moción que el PP también se negó a reconocer por presentarse después de la junta de portavoces en la que se prepara el Pleno, el segundo teniente de alcalde, David Regades, reconoció su derecho a "no pronunciarse" y dejó así constancia en el acta de la sesión.

De esta forma, en un debate ya enrarecido desde los primeros minutos, el PP no respaldó la moción del PSOE por no compartir el primer punto del acuerdo en el que se exigen disculpas a Feijóo y al ministro de Fomento, y los socialistas optaron por abstenerse y no respaldar la moción previa de los populares sobre Rande que centraba el foco en el Gobierno y Audasa.

Esta disputa se tradujo en que, por separado, PSOE y Marea reclamaron la intervención de Fomento y de la Xunta para elaborar un plan de prevención de atascos que fije los momentos de riesgo de retención e informe "por todos los medios posibles" a los usuarios. De forma complementaria, se exigirá al Ejecutivo que se obligue a Audasa a levantar las barreras y que las obras pendientes se realicen en horas con poca circulación.

"Pido a los vecinos que conserven todos los tiques y facturas del OBE porque la ley nos acabará dando la razón y tendrán que anular la última subida del peaje y los cobros indebidos durante todos estos meses. Lo ocurrido es gravísimo y el PP solo reaccionó cuando intervino la Fiscalía porque ya era una cuestión alarmante", valoró el concejal de Fomento, David Regades, que exigió a Santiago y a Madrid "medidas contundentes" contra lo que tildó de "ultraje".

El portavoz de Marea, Rubén Pérez, responsabilizó de lo ocurrido a ambos partidos. Cuestionó que las obras se dejaran en manos de la concesionaria y criticó el acuerdo firmado en su día por José Blanco para blindar la ampliación a cambio de una subida del peaje del 1% durante 20 años. "Es la autopista más amortizada de Europa y hay que ir un paso más allá y abrir el debate sobre el rescate de la AP-9 para progresivamente ir eliminando los peajes", insistió el edil vigués.

La coalición también respaldó la moción sobre la AP-9 presentada por el PP y que se centra en pedir a Fomento que multe a Audasa para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico y que se devuelva el importe de los peajes a los usuarios, además de levantar las barreras. "Se producen atascos absolutamente intolerables. Son algo recurrente y exigen medidas urgentes", defendió Elena Muñoz, que reconoció que la inauguración del 30 de diciembre con las obras sin acabar "no fue oportuna" y defendió el envío el día 10 de mayo de una carta a Audasa para que levantara las barreras durante los atascos y realizara las obras pendientes en horario nocturno.

Baixada á Igrexa

Una veintena de vecinos de Teis asistieron ayer al Pleno para denunciar el mal estado de Baixada á Igrexa y reclamar una reunión con el alcalde. Desde la primera moción lanzaron consignas y peticiones al grupo de gobierno. Denuncian que se les comprometió la reforma y no se ejecuta, ha caído un muro y ni se retiran las piedras. "También pagamos impuestos", clamaban interrumpiendo el Pleno por momentos.