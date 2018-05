La posible pérdida del pediatra en el centro de salud de Coruxo moviliza a los padres y vecinos

La incertidumbre sobre el futuro de la consulta de Pediatría del centro de salud de Coruxo ha encendido las alarmas entre los padres de los alrededor de 1.050 niños que acuden a ella. La jubilación de la titular de esta plaza y la escasez de sustitutos ha llevado al Sergas a estudiar si la mantiene en esta parroquia o la traslada a Navia, para concentrar efectivos y facilitar que se suplan los unos a los otros en vacaciones, libranzas y bajas. Ante la posibilidad de quedarse sin este servicio, los afectados planean movilizaciones.

La Asociación de Vecinos de Coruxo solicitó una reunión con el gerente del Sergas en Vigo, Félix Rubial, para abordar esta cuestión, pero no ha recibido respuesta. El presidente del colectivo, Emilio Pérez, da como margen hasta mañana antes de iniciar el "plan B". Este consiste en una recogida de firmas para llevar el caso ante el Valedor do Pobo. Señala que no están dispuestos a permitir que la Administración aleje este servicio de las familias.

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ría de Vigo ha remitido un comunicado a las familias en el que advierte de la situación e informa de la organización de diversas movilizaciones. "Entre otras, el envío de una reclamación que se recoge en el mostrador del centro de salud", indica. También comunica los planes para una protesta en la estación de la parroquia la próxima semana.

Con la jubilación de la doctora Nieves Vaquero Morillo, la única plaza de pediatra del centro de salud de Coruxo, que atiende a unos 1.050 niños, quedó vacante oficialmente el pasado viernes. La especialista que, durante el último mes, ha cubierto sus vacaciones, se mantendrá, al menos, hasta el 10 de junio. El Sergas le está prorrogando el contrato de semana en semana -van dos- mientras estudia cómo resolver esta situación.

Garantiza que esta plaza de Pediatría no se destruirá, como sí sucedió con otra en Beiramar a principios de año, al no encontrar sustituto para cubrir al especialista que se jubilaba. La Dirección asegura que las opciones son que se mantenga en Coruxo o se traslade a Navia.